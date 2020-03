Hip-hop en confinement, animaux, solidarité, idées pour s’occuper à la maison dans les P.O

France Bleu au plus près de vous, tout le temps et plus que jamais en ce moment. Nous vous proposons de retrouver ici les moments forts de notre matinale de ce dimanche 22 mars avec Sébastien Giraud, Tanguy Bocconi, Etienne Legrand et Janine Pirat.

On commence avec ce message du Préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Chopin, suite au couvre-feu décidé à Perpignan depuis samedi 21 mars et pour l’instant jusqu’au premier avril.

Comment vivre ensemble mais de loin avec cet épisode de coronavirus ? Avec l’apéro connecté, via internet, chacun chez soi mais ensemble en digital, et ça plait visiblement à nos amis rugbymen comme nous le dit Cyrille Manière, notre spécialiste rugby.

L’apéro avec modération.

En confinement en couple il y a quelques astuces à respecter pour éviter les conflits. 5 conseils avec Alice Altadill accompagnante en communication non violente.

Comment se préserver quand on est particulièrement fragile ? Conseils et témoignage avec le président du Causs - Collectif Associatif des Usagers de la Santé à Perpignan, Alain Bobo.

Une pensée pour « nos héros du quotidien » chantés par Soprano. A propos chaque soir à 20h sur France Bleu on écoute cet « hymne solidaire » et on diffuse vos messages pour celles et ceux qui travaillent dur pour nous en ce moment, dans le médicale, en pharmacie, dans les magasins alimentaires, celles et ceux qui transportent de la nourriture, les services de nettoyages également bref « nos héros du quotidien »

Participez à cet élan solidaire. A 20h on applaudit et on exprime sa sympathie sur France Bleu. Le numéro spécial pour laisser vos messages de remerciements c’est le 01 56 40 24 24.

Et vous pouvez aussi filmer votre message de remerciement ou en train d’applaudir à la fenêtre, le tout en écoutant France Bleu à 20h. Et ensuite vous envoyez votre photo ici.

Un métier à saluer aide à domicile, Marie-Laure elle continue durant cette crise, elle nous raconte.

Solidarité intergénérationnelle dans les Pyrénées-Orientales. Les assistantes maternelles continuent de travailler pour garder notamment les enfants des personnels « d’urgence ». Babette qui est responsable du Relais Assistante Maternelles dans les Pyrénées-Orientales a eu une idée. Les enfants dessinent pour les personnes âgées des EHPAD et ces « œuvres » sont envoyés, en numérique, sans contact, aux ainés.

On n’oublie surtout pas nos animaux, ils ont besoin de nous surtout en ce moment, Marina gère un refuge à Céret, elle lance un appel contre les abandons et nous raconte son confinement.

Et maintenant on vous propose des idées pour voyager virtuellement, pour rêver, pour partager, en numérique, depuis votre salon.

R.Can rappeur au grand cœur connu au niveau national nous propose, depuis sa maison, des improvisations via Facebook. Objectif, une vidéo chaque jour.

Lui il a partagé une vidéo en confinement, Mickaël Sulian gère avec sa compagne un établissement (gîte d’étape) à Dorres en Cerdagne. Il administre la page Youtube P.O Express : la Route des Catalans, sa spécialité, des vidéos de randonnées partout dans les Pyrénées-Orientales, bref de belles balades virtuelles à savourer durant cette période à la maison.

Et pour la télé, VOD avec deux suggestions de Cyril Delon (A304 Prod) passionné de cinéma, en confinement également.

Edith Llatas est connectée elle a repérée pour nous deux vidéos qu’elle a adoré, elle nous en parle.

Et on termine avec la radioqui s’invite sur nos enceintes connectées et qui s’écoute en podcast en famille, des émissions « éducatives » et une histoire racontée par l’acteur Omar Sy sur l’application Radio France.