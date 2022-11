Hommage à Jean-Pierre Mortagne sur France Bleu Nord

Journaliste pendant plus de 30 ans à Fréquence Nord et France Bleu Nord, les anciens collègues, amis et dirigeants ont rendu hommage au spécialiste du sport dans la région, disparu le mercredi 9 novembre.

Jean-Pierre Mortagne Il était la véritable voix des sports dans la région, spécialiste du basket, du sport automobile, du foot, de volley... Jean-Pierre Mortagne a fait vibrer pendant plus de 30 ans les auditeurs de France Bleu Nord lors de retransmissions sportives. Jean-Pierre nous a quitté le mercredi 9 novembre. Ses anciens collègues dont Christian Palka, journaliste sportif en retraite et binome de Jean-Pierre, mais aussi des dirigeants sportifs, à l'image de Gervais Martel, des journalistes d'envergure nationale, des auditeurs mais ausis son fils, Stéphane Mortagne, lui ont rendu hommage dans une émission spéciale. Ecoutez !