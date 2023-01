Homme - femme : une amitié (sans ambiguïté) possible ?

Ce concept d'amitié mixte tout d'abord, est finalement plutôt récent dans notre société. Il a émergé dans les années 60-70 puisqu'il n'y avait auparavant pas d'école mixte. IL n'y avait donc pas dette notion d'amitié mixte ; on entrait directement dans le couple.

Les bases d'une relation amicale

L'amitié est une relation qui n'est fondée sur aucun intérêt, que ce soit familial, économique, social ou même sexuel.

Elle est basée sur l'entente, sur la complicité, le partage et l'affection. A l'inverse de sa famille, on choisit ses amis ; on projette aussi sur nos amis certaines choses, donc des répliques de notre enfance aussi, par rapport à par rapport à notre vécu, par rapport à ce qui arrive aussi dans la vie. Le couple amical représente aussi une sorte d'entité à détricoter parfois.

Peut-on être ami avec une personne du sexe opposé ?

... ou du sexe qui nous attire !

Pour Christine Ganneval, les réponses sont assez différentes, mais assez souvent les mêmes. ( !)

Différente si on est homme ou femme, mais souvent les mêmes pour les hommes puis pour les femmes !

Explications : pour les hommes, il y a le caractère sexué qui rentre en compte plus fortement alors que pour les femmes, c'est plus souvent une question qui n' pas lieu d'être.

Au delà du sexuel, il peut avoir la relation amoureuse. Et puis la personne peut être aussi tout simplement patiente et attendre le bon moment pour déclarer sa flamme.

Et puis, parfois, ça peut être aussi la femme qui peut être en attente d'une relation beaucoup plus développée, Amoureuse.

Même si attirance il y a, les bienfaits d'une telle amitié ne sont pas à négliger.

Il faut quand même partir du principe que c'est une amitié qui est enrichissante. Il y a une absence de rivalité entre l'homme et la femme, même inconsciente. C'est une relation qui est apaisée, qui permet de découvrir aussi une autre vue sur le monde. C'est important parce qu'on ouvre son champ social. On fait des activités qu'on n'aurait pas fait auparavant. On ouvre aussi son cercle d'amis, donc c'est important et ça permet de réussir aussi sa vie de couple.

On sait comment l'autre va fonctionner et comment trouver des réponses, parfois aussi dans sa vie de couple.

Et on va aller chercher chez son ami de l'autre sexe certaines réponses !

Après, pour que ça fonctionne, il y a la question de la sexualité quand même. Tôt ou tard, on a toujours cette question là, puisqu'on se demande si effectivement, (puisque la relation représente un peu l'idéal) , il n'y a pas le point de départ d'une relation de couple. En tous les cas, poser les bases, évoquer ses intentions réciproques et très important.

Si on est en couple, il faut aussi éviter les effusions d'affection avec son ami, pour éviter de mettre mal à l'aise le conjoint Accepter que l'autre se mette en couple, ça peut être une étape dans l'amitié parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident.

Pour Christine Ganneval une amitié homme-femme réussi passe par le fait d'avoir déjà "consommé" ; "le mieux c'est d'être ami(e) avec un ex !"

"Mais par contre, il faut bien choisir ses ex. Après cela l'ex fait partie du décor, il n'y a plus de tension, l'ex fait partie de notre vie, mais en tout cas, ça a été consommé. "

Christine Ganneval, psychanalyste à Nice. Auteure de "L’amour ? C’est ce qui arrive quand on a prévu autre chose." et "Comment je t'ai rencontré".