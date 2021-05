Honte, mensonge et panique : les difficultés de l'illettrisme au quotidien

Avec 2 millions et demi de concernés, l'illettrisme est toujours bien présent en France et reste un sujet tabou. Le quotidien de ces personnes peut rapidement se transformer en calvaire. Deux personnes témoignent des difficultés qu'elles rencontrent chaque jour.

Remplir un formulaire administratif, trouver du travail, obtenir des diplômes sont autant de choses compliquées lorsqu'on est atteint d'illettrisme. Au micro d'Églantine Éméyé dans "C'est déjà demain", deux personnes témoignent des difficultés qu'elles ont rencontrées avec ce handicap. Auteure, Aline Leguluche a appris à lire à l'âge de 50 ans. Dominique, un auditeur de France Bleu est toujours mis en difficulté à l'âge de 57 ans.

Aline Leguluche nous explique avoir appris par cœur les mots du quotidien comme son adresse, les noms et dates de naissance de ses enfants, "plein de petites choses dont on a besoin au quotidien".

Je n'en parlais pas autour de moi parce que j'avais appris à recopier les mots importants.

Pour les tâches administratives, elle s'était familiarisée avec les documents, comme ceux de la sécurité sociale. "Avant, c'était toujours les mêmes formats", nous dévoile-t-elle. Mais lorsque les documents changent, la panique s'installe : elle ne peut plus rien faire. La solidarité familiale lui a permis de recourir à ses enfants qui l'ont aidée "à faire des courriers corrects". Dyslexique, Aline avait aussi des difficultés pour recopier des mots.

À 50 ans, cette auteure annonce être devenue "une femme libre" en apprenant à lire et écrire. Elle admet avoir eu peur en retournant sur les bancs de l'école à cet âge, mais l'envie et la détermination ont été plus forts.

Pour moi, ça a été une seconde vie. Ma vie a recommencé, j'ai pris confiance en moi, j'ai pu voir qui m'abusait et qui profitait de mes incompétences.

Âgé de 57 ans, Dominique n'a pas eu la chance d'apprendre à lire et écrire. Il dit avoir honte "dans certaines situations" et raconte comment il n'a jamais pu valider son CAP, faute de pouvoir gérer une épreuve écrite.

J'ai fait un CAP, mais j'ai raté l'écrit : 18 de moyenne en pratique, mais rien à l'écrit.

Son illettrisme est problématique au quotidien, même s'il admet ne plus s'en cacher depuis 4-5 ans.

Dans sa vie, Dominique a toujours été aidé : par sa mère dans la première partie de sa vie, puis par sa femme. La crise sanitaire a des conséquences importantes sur son organisation : "Avec le Covid, on n'a plus le droit de se déplacer à deux dans les bureaux. Donc je suis toujours obligé de m'excuser pour demander qu'on me remplisse les papiers".

à réécouter L'illettrisme en France

De nombreux dispositifs sont mis en place en France pour aider les personnes concernées par l'illettrisme. Réécoutez l'émission complète "L'illettrisme en France" pour en savoir plus avec un autre invité, Hervé Fernandez, directeur de l’agence nationale contre l’illettrisme. Retrouvez "C'est déjà demain" avec Églantine Éméyé du lundi au vendredi de 15 heures à 16 heures sur France Bleu.