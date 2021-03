Hôpital de Bastia : un nouveau bloc obstétrical pour une maternité unique

La presse bastiaise a eu la primeur de la visite. Celle des nouveaux locaux du futur bloc obstétrical de l’hôpital ouvrant ses portes sur un vaste espace de deux salles de consultations, trois salles de pré-travail, trois salles d’accouchement et une quatrième spécialement dédiée 24h/24h aux accouchements par césarienne. Un peu plus d’un an après la rénovation et l’extension de son nouveau bloc opératoire, le Centre Hospitalier de Bastia poursuit donc sa modernisation technique avec cette nouvelle unité. Les futures parturientes pourront bientôt disposer d’un plateau de qualité, très fonctionnel et avec une sécurisation maximum puisque situé à l’étage des urgences et du service de néonatologie avec en prime une liaison directe avec le bloc opératoire qui permettra une rapidité d’intervention optimisée en cas de besoin.

De nouvelles façons d'accoucher

Cet équipement ultra-moderne permettra aussi et surtout aux futures mamans de pouvoir choisir une autre façon de vivre cet évènement. « Plus naturelle et avec un environnement adapté aux souhaits d’accouchements des femmes enceintes » explique Marie-Christine Viale. Et la directrice adjointe du CH de Bastia, en charge des « achats, travaux et logistique » de s’attarder sur ces nouvelles salles conçues « pour diminuer un maximum le stress et rendre invisible tous les éléments de sécurité nécessaires lors d’un accouchement ». La future parturiente pourra ainsi, si elle le désire, accouchée dans l’eau grâce à l’installation d’une baignoire dans une des trois salles et le papa pourra l’y accompagner, jusqu’à se « mouiller » lui-même dans cet accouchement.

"Des salles équipées d'écrans, de baignoires, de divans et de lianes" annonce Marie-Christine Viale en charge des travaux © Radio France - Jean Pruneta

D’autres pourront choisir de faire le travail préparatoire où même d’accoucher sur un divan, voire de s’aider de « lianes ». « Il s’agit de systèmes de suspensions, précise Marie-Christine Viale, ceux-ci permettent à la parturiente qui le désire de pouvoir soulager son dos en se tenant debout et accrochée à ces suspensions, pendant la période de travail, au moment des contractions ou bien encore pendant l’accouchement ». En complément, toutes ces salles seront également équipées d’écrans panoramiques projetant des paysages apaisants.

Plus qu'une seule maternité à Bastia

Une qualité technique et réceptive qui tombe à point nommé pour Bastia et la Haute-Corse quand on sait que la deuxième maternité de la ville, celle de la clinique Maymard, doit prochainement fermer ses portes après son récent rachat par le groupe Almaviva Santé qui a décidé de se passer de ce service. Cette décision va inévitablement et fortement impacter l’hôpital avec une augmentation de 50% du volume d’activité de sa maternité. Le nombre moyen d’accouchements était situé entre 900 et 1000 à l’hôpital, celui de la clinique Maymard tournait autour des 500. Il va donc falloir absorber cet afflux nouveau. Si le nouveau bloc obstétrical y fera face techniquement, il n’en va pas de même sur le plan des personnels et des moyens humains et donc financiers, à fortiori au service maternité.

Une des nouvelles salles de pré-travail en phase d'installation © Radio France - Jean Pruneta

La direction de l’établissement travaille sur le redimensionnement de ce service et sur le volume de chambre. Mais il va aussi falloir revoir les effectifs. « Cette nouvelle dimension nécessite des moyens humains et financiers beaucoup plus importants, prévient le Docteur Joseph Lucciardi, le président de la communauté médicale du CH de Bastia. « On aura besoin précise-t-il d’anesthésistes, d’obstétriciens, de pédiatres et de sages-femmes ». Une partie pourrait venir en transfert du service maternité de Maymard mais il faudra ajuster alors la question des statuts et des salaires. Pour aborder tous ces points de maternité unique, un comité de pilotage tripartite (ARS, Hôpital de Bastia et clinique Maymard) va être mis en place très prochainement.