France Bleu, en partenariat avec Canard PC, lance la première édition de son Prix du Jeu Vidéo de septembre à décembre 2021. Découvrez dès maintenant le premier jeu en compétition, Humankind, produit par le studio français Amplitude, un jeu stratégique mêlant histoire, multiculturalisme et société.

"Humankind" de Amplitude Studios (éditions Sega)

Humankind est un nouveau jeu de stratégie historique où l'on peut réécrire l'histoire de l'humanité, créer sa propre civilisation, dans laquelle convergent culture, histoire et valeurs. Ce jeu offre la possibilité de devenir le leader de son peuple et de l'aider à traverser les époques, du Néolithique à aujourd'hui.

Humankind en compétition pour le Prix France Bleu du Jeu Vidéo - ©Game-Guide

L'objectif : gagner le plus de renommée possible - la personne qui finit le jeu avec le plus de renommée l'emporte !

Humankind est un jeu immersif et créatif offrant une expérience de jeu inédite !

Screenshot Humankind - ©humankind

Sur France Bleu

Retrouvez l'émission spéciale samedi 11 septembre dans l'Happy Hour entre 18h et 19h sur France Bleu. Une émission présentée par Benoît Prospéro et Géraldine Mayer dédiée au Prix France Bleu du Jeu Vidéo avec des invités de marques : Ivan Gaudé, Directeur de la publication de Canard PC ainsi que les concepteurs du studio français Amplitude.

Une émission à ne surtout pas manquer pour tout savoir sur le premier jeu en compétition pour le Prix France Bleu du Jeu Vidéo : Humankind.