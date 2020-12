ID'HALLES : le nouveau "Consumer Magazine" des halles de Béziers

ID’Halles est un consumer magazine qui renoue avec une tradition perdue de valorisation des plaisirs de consommer centre-ville : valorisation des produits du terroir et de la culture gastronomique locale, convivialité, qualité de vie…

Le magazine est né en 2018 dans les Halles de Béziers, de la rencontre entre distributeurs locaux de produits du terroir et consommateurs épicuriens des Halles.

L’ambition du magazine est de mettre en lumière celles et ceux qui travaillent quotidiennement notre terre, celles et ceux qui distribuent ses produits, le goût de nos vins désormais appréciés au-delà de nos propres frontières, le goût de nos fromages, de nos viandes, de nos fruits gorgés de notre soleil. …

Bimestriel gratuit, ID’Halles nous invite à vivre avec les saisons : panier malin, bons plans et astuces en cuisine, recettes du moment, mais aussi reportages, interviews de producteurs, d’étaliers, de personnalités locales ambassadrices de leur territoire… qui viennent confier leurs habitudes et leurs petits secrets. ID’Halles, c’est bien entendu l’actualité des Halles et du centre ville, des conseils diététiques, des conseils de cavistes sur les accords mets-vins et des coups de cœur littéraires…de quoi nourrir sainement le corps et l’esprit. Compte tenu du succès de la formule nîmoise, le concept du magazine est à présent développé sur d’autres villes de l’Hexagone, d’Occitanie notamment, disposant de Halles remarquables et conviviale

A découvrir sur https://idhalles\-mag\.fr/beziers/idhalles\-beziers/ pour les halles de Béziers et https://idhalles\-mag\.fr/sete/idhalles\-sete/ pour les halles de Sètes