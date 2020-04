Il est important d’être bien chez soi, mais savez-vous que vous pouvez améliorer ce ressenti ?

Quel moment peut-être plus opportun pour améliorer son intérieur que cette période où il est essentiel d’y être bien ? Nous avons le temps et nous avons un expert en Feng-Shui : Guillaume REY. Il nous initie.....

Le Feng-Shui est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses occupants. Cet art vise à agencer les habitations en fonction des flux visibles (les cours d'eau) et invisibles (les vents) pour obtenir un équilibre des forces et une circulation de l'énergie optimale. Il s'agit de l'un des arts taoïstes, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou l'acupuncture, avec lesquelles il partage un tronc commun de connaissances.

Aujourd’hui, « Je découvre mon allié de chaque instant, mon habitat ».

Qui est Guillaume REY ? Copier

Observons notre milieu. Copier

Exercice pour se préparer à modifier son intérieur. Copier

N'oubliez pas de poser vos questions sur la page FaceBook de FranceBleu Isère à notre spécialiste en Feng-Shui, Guillaume REY, il répondra à une question à chaque édition.