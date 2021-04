Il y a 50 ans, le manifeste des 343 : "Je déclare avoir avorté"

En 1971, le Manifeste des 343 ouvrait la voix à la légalisation de l'avortement dans notre pays. Retour sur cette France où l'IVG était un délit.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec revient sur le manifeste des 343 qui a conduit à la légalisation de l'IVG en France. Hélène Strag est scénariste et co-auteure de la bande dessinée Le manifeste des 343, l'histoire d’un combat. Avec elle, on (re)découvre à quoi ressemblait une France sans interruption volontaire de grossesse.

La France des années 1960

L'avortement est un geste médical entré dans les mœurs, aujourd'hui. Pourtant il y a encore 50 ans, les Françaises n'avaient pas de solution légale pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse.

Pour y avoir recours, les femmes devaient utiliser différents subterfuges "selon leurs conditions matérielles d'existence" comme le résume Hélène Strag. Les plus fortunées ou celles qui avaient des relations bien placées pouvaient aller se faire avorter dans un pays qui pratiquait cette opération. Les autres devaient se débrouiller avec les moyens du bord, le plus souvent au péril de leur vie.

Certaines femmes payaient alors ce qu'on appelait des "faiseuses d'anges", des femmes qui avait appris à avorter d'autres femmes. Parfois, les femmes en manque de solution avaient recours à des méthodes désespérées, en s'injectant des produits agressifs comme de l'eau de javel dans le vagin ou en utilisant des aiguilles à tricoter.

Ces méthodes avortements clandestins étaient punies par la loi. On estime également qu'ils ont de plus coûté la vie à près de 5000 femmes par an.

Nicole Muchnik et le manifeste des 343

Nicole Muchnik est journaliste au magazine Le Nouvel Observateur. Elle s'indigne du sort de ces femmes et elle souhaite faire bouger les choses.

Elle a l'idée de monter une pétition dans laquelle des femmes oseraient avouer publiquement qu'elles ont recours à l'avortement. Elle invite des femmes célèbres à signer ce manifeste, convaincue que la notoriété de ces dernières les protègera contre des représailles justicières envers les signataires.

Avec le soutien du MLF, le Mouvement de libération des femmes, elle sollicite des femmes célèbres pour signer cette pétition. Le manifeste des 343 est publié le 5 avril 1971 dans Le nouvel observateur. Il ouvre la voie à la loi Veil légalisant l'avortement en France quatre ans plus tard.