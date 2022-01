Ils se baignent toute l'année à Toulon et ne manqueraient ça pour rien au monde

Les adeptes de la baignade toute l'année sont de plus en plus nombreux à Toulon. Qu'ils soient retraités ou actifs, c'est une pratique qui, selon eux, est accessible à tous.

Ciel un peu nuageux ce mardi matin à Toulon mais des rayons de soleil réchauffent néanmoins. La mer est à douze degrés tout comme la température extérieure. Seul un léger vent pousse les adeptes de la baignade en hiver à changer d'anse. "On s'adapte en fonction du sens du vent, c'est important quand on sort de l'eau" témoigne Catherine, qui pratique la nage toute l'année depuis six ans.

Le groupe s'est formé au fil du temps, avec l'arrivée chaque année de nouveaux adeptes de cette pratique. "Notre journée s'articule autour de ce rendez-vous, c'est plaisant de rencontrer des gens et d'échanger sur pleins de sujets, au bord de l'eau, ou dans l'eau" témoigne une autre. Bonnet sur la tête, palmes au pied et tuba, Marie-France s'avance vers l'eau à reculons. Elle affirme ne penser à rien quand elle pénètre dans la grande bleue. "Je me sens tout de suite très bien" glisse t-elle. Et c'est parti pour 45 minutes.

Certains restent plus longtemps, d'autres moins longtemps. Chacun son rythme. "C'est une expérience extraordinaire. Cela vous donne une énergie qui est décuplée, c'est un bénéfice total, tant psychologique que physique. C'est une véritable addiction. Ma journée n'est pas la même quand je ne nage pas" confie une autre adepte.

"Le secret de la bonne santé"

Et si c'était le secret pour rester en forme ? Ils en sont tous convaincus en tout cas. "Tous ceux qui nagent même en hiver n'ont jamais de rhume ou de maux liés à la période" confie Anne-Marie qui s'y est mise après une fracture de la hanche. "Toutes les salles de sports étaient fermées, et j'ai vu des gens le faire. Je me suis dit que c'était possible. J'ai commencé par prendre des douches froides. Cela va très vite, le corps s'adapte rapidement. Puis j'ai mis de la glace dans mon bain. A la base, j'étais très frileuse, mais je me suis habituée petit à petit" témoigne t-elle.

D'autres en revanche y sont allés directement. "Moi je nage 1h30 tous les jours. Je mets un bonnet maintenant, et je ne peux plus me passer de mes palmes pour aller plus loin" commente une nageuse, l'oeil pétillant avant de se jeter à l'eau.

Le tout c'est d'écouter son corps selon les amateurs d'eau froide. "Et surtout, il faut vite se sécher quand on sort. Certains d'entre nous ont même des boissons chaudes" confie Catherine.

En tout cas, rien ne les arrête, sauf quand il pleut fort pour la plupart. Et encore. "Le tout c'est d'avoir envie, tout le monde peut le faire" conclut Marie-France, à peine sortie de l'eau, tout souriante, et même pas tremblante.