Imitez les postures de 5 animaux pour vous détendre

En cette période de confinement, l'association Qi Long Pai de Creysse (partenaire du réseau « Sport, santé, bien-être » PEPS 24) vous propose une séance de Qi Gong de 6 minutes, à réaliser à la maison. Le Qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise ainsi qu’une science de la respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle, et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.

Le jeu des cinq animaux est un très ancien Qigong en Chine. Créé par Hua Tuo , un médecin chinois très connu à la fin de la dynastie Han. Il imite les postures de 5 animaux comme le tigre, le cerf, l’ours, le singe et la grue. De plus, il renforce les 5 organes principaux.