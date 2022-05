Indre-et-Loire : Pubstack, un acteur de la publicité digitale

Pubstack est la contraction de Publisher, éditeur en français, et de Stack qui signifie empilement de technologies en langage informatique. En clair, la start up édite un logiciel destiné à optimiser les recettes publicitaires digitales des médias, très facile à installer sur leur site. Emanant des grandes plates formes d’achat d’espaces, américaine comme Google mais aussi françaises comme Criteo et Teads, les campagnes publicitaires, généralement attribuées aux enchères, sont suivies et mesurées financièrement en temps réel par Pubstack.

La société sert en quelque sorte de tiers de confiance pour le compte de ses clients médias qui jusqu’à présent devait attendre en moyenne 24 voire 48h pour connaître les montants récoltés. L’instantanéité est l’une des clés du succès pour Pubstack qui annonce avoir séduit les régies publicitaires d’environ 80 groupes aussi renommés que Le Monde, M6, Benchmark (Le Figaro) et Webedia

Pubstack est issue de la rencontre entre deux ex-ingénieurs de Logmatic, une start up spécialisée dans le monitoring des applications sur le Cloud, vendue en 2017 au groupe américain Datalog. Loïc Slifigoi, diplômé d’une école de Toulouse, et Guillaume Bollaert, sorti de Polytech Tours, décident de créer leur propre société en 2018. Installée au sein de l’incubateur de start up Mame à Tours, Pubstack comblera la brique manquante sur le marché de plus en plus automatisé, programmatique dans le jargon de la Tech, de l’achat d’espaces publicitaires.

L’intuition des deux trentenaires, qui lève au départ deux millions d’euros auprès des fonds de Xavier Niel et de Romain Nicolli, fondateur de Criteo, s’avère plutôt bonne. La société, qui ouvrira ensuite des bureaux dans le Silicon sentier, le 2e arrondissement de Paris, emploie actuellement 35 salariés dont une quinzaine à Tours.

Après sa récente levée de fonds de 5,6 millions d’euros et grâce à cette manne financière injectée par Isai capital et deux autres investisseurs, en contrepartie de 22% du capital, Pustack compte s’implanter sur de nouveaux marchés européens, notamment la Scandinavie, l’Espagne et le Royaume Uni. Elle continuera parallèlement à mailler les groupes médias français.

A l’horizon de deux ans, la société devrait par ce biais doubler ses effectifs. Si elle n’annonce pas son chiffre d’affaires, comme c’est souvent la règle dans l’écosystème plutôt opaque des start-up, Pubstack serait valorisé aux alentours de 15 millions d’euros en 2022.