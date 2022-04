Indre-et-Loire : Valeurs culinaires met les petits plats dans les grands

Depuis plusieurs années, la société jocondienne de restauration collective Valeurs culinaires nourrit ainsi avec des plats de qualité les enfants des écoles et les pensionnaires des Ephad d’Indre et Loire. Un créneau en plein développement post crise sanitaire.

Valeurs culinaires, vient effectivement de convaincre trois nouveaux établissements médicaux sociaux, à Semblancay, à Ambillou et à Fondettes, de choisir la société comme prestataire. Elle assure déjà les repas dans 13 écoles et dans 22 Ephad ou structures pour personnes handicapées, soit directement en cuisine avec ses propres employés, soit en élaborant les menus et en assurant l’approvisionnement des produits, quand les établissements ont déjà leurs cuisiniers. Tous les produits sont naturels, locaux à 95%, et sont réellement cuisinés, pas simplement réchauffés. Contrairement aux grands groupes de restauration collective, aucune poudre, aucun aliment issu de l’agro-alimentaire et autres barquettes surgelées ne sont utilisés chez Valeurs culinaires.

Outre l’aspect gustatif renforcé, les autres bénéfices de la démarche proposée par Valeurs culinaires sont éducatifs et diététiques pour les enfants, trop souvent habitués aux plats « prêts à consommer ». Ces aliments sont non seulement sans saveur mais encore souvent très caloriques. Bien manger à la cantine les protège également de l’obésité, véritable fléau chez les jeunes.

Les résidents âgés se voient de leur côté proposé des produits aux textures modifiées, afin d’éviter les soucis fréquents de déglutition et de mastication. Dernière vertu enfin du modèle de Valeurs culinaires : un coup de pouce significatif aux producteurs du territoire.

La restauration collective de qualité serait donc en train de devenir une tendance lourde. La loi EGalim de 2018, pivot de la lutte contre la malbouffe dans la restauration collective, est le signe concret d’une réelle prise de conscience des pouvoirs publics de l’enjeu de l’alimentation vis-à-vis des générations futures.

Valeurs culinaires, créée en 2014 par Matthieu Lestrez, cuisinier de formation et ancien de Sodexo, avait anticipé ce retour en grâce du naturel et du local dans les assiettes, conforté par la crise sanitaire. A la clé, une croissance bien réelle, comme en atteste la construction d’un nouveau siège de 300 m2 à Fondettes prévu pour ouvrir au premier semestre 2023.

L’ouverture d’un restaurant ouvert à tous y est prévue en 2025. Valeurs culinaires, qui emploie désormais 70 salariés, pour la plupart des cuisinières et des cuisiniers, réalisera 6 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année.

C’est dire le chemin parcouru en huit ans par la société qui anticipe désormais des recettes de 10 millions d’euros et des effectifs presque doublés en 2025.