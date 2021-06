Infarctus, AVC : des conseils simples pour lutter contre les maladies cardiovasculaires

Les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité. Le docteur Patrick Assyag nous délivre ses conseils simple pour prendre soin de nous tout en se protégeant des infarctus et des AVC.

Comme le dit Sidonie Bonnec dans Minute Papillon ! : "Le cœur a ses raisons mais aussi des démons". Le Dr Patrick Assyag est médecin cardiologue en libéral, praticien attaché à l’hôpital Saint-Antoine à Paris et président du Syndicat des cardiologues de la région parisienne. Il nous aide à identifier les sources d'éventuels problèmes cardiaques.

Selon lui, "les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité". Pour les éviter, il suffit d'identifier les facteurs de risques qui menacent notre cœur. "Si vous contrôlez votre tension, si vous arrêtez de fumer, si vous contrôlez votre diabète et si vous stabilisez votre cholestérol, vous avez une chance énorme de pouvoir éviter et prévenir ces maladies cardiovasculaires" indique-t-il sur France Bleu à Sidonie Bonnec.

Quelles sont les maladies cardiovasculaires ?

Les maladies cardiovasculaires peuvent être très graves. "Quand on parle de maladies cardiovasculaires, on parle d'infarctus du myocarde, on parle d'accident vasculaire cérébral, on parle d'artérite des membres inférieurs et éventuellement, quand on a des problèmes digestifs, d'infarctus mésentérique" indique Dr Patrick Assyag.

Quels sont les facteurs de risque liés à ces maladies ?

Le premier facteur de risque de maladie cardiovasculaire est l'hypertension artérielle. La relation de cause à effet établie par le Dr Patrick Assyag est sans appel :

Si vous prévenez cette hypertension artérielle, vous allez prévenir la moitié des accidents vasculaires cérébraux

Pour l'éviter, il faut commencer par identifier les signes d'une hypertension artérielle. "Généralement, c'est des maux de tête, des vertiges, des acouphènes. Tout ceci vous amène à aller consulter votre médecin" indique le praticien.

Le deuxième gros facteur de risque, c'est le tabac !

Encore une fois, la cigarette est montrée du doigt pour ses effets néfastes sur la santé. Il est vraiment temps d'arrêter de fumer. Le tabac associé à des symptômes d'hypertension artérielle aggrave le pronostic cardiovasculaire.

Le troisième facteur de risque, c'est le diabète

"Sachez que l'accident cardiovasculaire est la première cause de décès chez le diabète" assène le Dr Patrick Assyag tout en rappelant qu'on compte, en France, près de trois millions de diabétiques.

Le dernier facteur de risque cité par le praticien est le cholestérol : "On a plus de deux à trois millions de patients en France qui ont trop de cholestérols. Ce cholestérol va se greffer au niveau des artères et va entraîner l'athérosclérose".

L'athérosclérose est une maladie qui touche les artères. Des plaques graisseuses s'y développent rendant les artères plus rigides et les obstruant en partie. Le rétrécissement progressif du diamètre des artères peut réduire petit à petit l’apport de sang dans les différents organes, en particulier le cœur.

Comment prévenir les maladies cardiovasculaires ?

Selon le Dr Patrick Assyag, nous ne connaissons pas assez bien le fonctionnement de notre cœur et, surtout, nous en avons peur. Dès lors, on ne consulte pas assez son médecin pour éliminer les différents facteurs de risques.

"Il faudrait consulter une fois par an, à partir de 50 ans, systématiquement" affirme-t-il au micro France Bleu de Sidonie Bonnec.

Dans Minute Papillon !, le Dr Patrick Assyag explique que les femmes sont plus impactées par les maladies cardiovasculaires que les hommes. Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre site.