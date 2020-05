Installation d'un espace aquatique chez soi, de la piscine au spa !

L été est bientôt là. Accompagné de son soleil de plomb, du coup quand on a la chance d'avoir un jardin, on peut rêver d'une piscine histoire d'avoir un peu de fraîcheur aux beaux jours. Avec nous Gilles Mouchiroud le Président de la Fédération Française des Professionnels de piscine.

Une piscine, est ce que ça consomme beaucoup d'eau?

Inscrits dans une démarche durable, les professionnels de la piscine proposent de nombreuses solutions pour tendre vers la piscine basse consommation. L'eau fait ainsi partie de leurs priorités, avec des piscines encore moins gourmandes en eau qu'auparavant. Le volume utile au remplissage d'un bassin a ainsi été divisé par 3 voire par 4 en 25 ans. Son renouvellement en eau ne représente désormais que 15 m³ par an, soit deux fois moins qu'une simple fuite au goutte à goutte d'un robinet. Gilles Mouchiroud, Président de la Fédération Française des Professionnels de piscine, nous explique les mécanisme de remplissage au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord d'Isabelle Wagner.

"Ce qui est important c'est de savoir qu'une piscine, on ne change pas l'eau tous les ans , il faut renouveler 30% du volume d'eau" Gilles Mouchiroud

Jolie piscine au coeur de la nature © Getty - Peter Charlesworth/contributeur

Entretenir une piscine et la désinfecter, c'est compliqué?

Un entretien régulier de la piscine permet de limiter le temps qu’on y consacre et de préserver la qualité du revêtement. Avec une bonne hydraulique et une bonne filtration on a besoin de très peu d’apport de désinfectants.L’entretien de la piscine est désormais largement facilité par les innovations techniques : les robots automatiques, Les electrolyseurs et les pompes doseuses qui diffusent les produits automatiquement, les produits 3 en 1, les produits et éponges spéciales pour nettoyer la ligne d'eau.

"Dans un premier temps il y a le chlore qui désinfecte une grande majorité des piscines mais..." Gilles Mouchiroud

Nager sous l'eau © Getty - Tim Clayton Corbis/contributeur

Et si on pensait plutôt Spa et Jakuzi?

Pour profiter encore un peu de votre jardin, on peut aussi penser jakuzi. Acheter un spa domestique est tentant tant ces bains bouillonnants présentent d’atouts. Relaxants, conviviaux, ils permettent aussi de soulager les muscles endoloris et de trouver l’apaisement propice à l’endormissement. Bien sûr, il n’est pas facile de dénicher le bon modèle pour votre famille, tant l’offre est variée. La encore Gilles Mouchiroud Président de la Fédération Française des Professionnels de piscine, nous éclaire.

" C'est un espace de bien-être que l'on peut mettre soit à l'extérieur, sur la terrasse, le jardin ou en intérieur" Gilles Mouchiroud

Le spa à la maison © Getty - Xavier Rossi/contributeur

Bonne baignade!