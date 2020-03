Intelligence artificielle, contes, produits locaux et solidarité, vos initiatives en Pays Catalan.

Même le week-end France Bleu Roussillon est au plus près de vous, votre radio de proximité est plus que jamais présente pour répondre à vos questions, partager votre quotidien en confinement et vous proposer des suggestions pour se changer les idées dans l’appartement où à la maison. C’est le résumé sonore de notre matinale avec Sébastien Giraud, Tanguy Bocconi et la contribution web d’Edith Llatas.

Et on écoute aussi vos témoignages, comme celui de cette infirmière des urgences COVID de l’hôpital de Perpignan.

Chaque soir à 20h sur France Bleu on diffuse vos messages pour celles et ceux qui travaillent dur pour nous en ce moment, dans le médicale, en pharmacie, dans les magasins alimentaires, celles et ceux qui transportent de la nourriture, les services de nettoyages également bref « nos héros du quotidien » comme le chante si bien Soprano, hit plein d’émotion que nous écoutons à cette occasion sur France Bleu Roussillon.

Initiative, à Toulouges le Mas Rieres propose d’accueillir gracieusement les « soignants » durant cette crise, et c’est une idée familiale nous indique Christophe !

Comment l'Intelligence Artificielle peut-elle aider les entreprises en manque d'effectif ou saturées, dans l'accueil téléphonique ? Réponse avec Hubert Fisselier de l'entreprise Hello My Bot, spécialiste des "chat bot" dans les Pyrénées-Orientales. On commence par une définition !

Et pour en savoir encore plus sur l’intelligence artificielle, rendez-vous ici avec notre consultant Anthony Ciravolo de Moov 66 spécialiste de la transition numérique dans les Pyrénées-Orientales. On plante le décor dans un premier épisode et on zoom sur un robot dans le second épisode, étonnant !

En numérique toujours, la possibilité de partager des idées entre parents pour occuper les enfants à la maison avec un groupe Facebook « Sortir les Nin’s (enfants) dans le 66 » et avec l’application Nins Guide. Suivons les bons plans de Laury Girbeau.

Comment mieux supporter le « huit clos » du confinement avec les enfants, en exprimant ses colères et en travaillant son écoute ? Conseils d'une consultante et formatrice en relations humaines : Josette.

Arnaud Le Vu notre consultant web de madeinperpignan.com et du collectif d’Instagrameurs « Hello le Sud » lui nous propose son résumé de quelques initiatives positives dans les Pyrénées-Orientales qu’il a repéré sur les réseaux sociaux.

Barbara elle se transforme en « colibri » pour fédérer des couturières et couturiers dans les Pyrénées-Orientales, objectif fournir des masques.

On l’a dit ce ne sont pas les masques les plus protecteurs, mais des masques « amateurs » et certains dirons que c’est mieux que rien.

Et si on s'improvisait conteur pour divertir les enfants à la maison ? Conseils d'un pro Wilfried Delahaie qui commence par évoquer son propre confinement en famille.

Comment ça se passe le confinement pour les personnes atteintes de Mucoviscidose ? On a contacté Stéphane Mathieu de l’association Mucovie 66 avec pour commencer des nouvelles de son fils.

De quelle façon préparer un stock efficace en cas de crise et surtout comment ne pas se retrouver au cœur d’une cohue dans les magasins alimentaires ? Ecoutons Virginie Saint-Clair !

Nos producteurs locaux dans les Pyrénées-Orientales tentent de s’organiser pour continuer à nous proposer de bons produits, initiatives avec Muriel de la Chèvrerie du Boulou.

