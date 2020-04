Isolement : Michel Drucker se mobilise pour soutenir les Ehpad bretons

France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel ont eu le plaisir d'accueillir Michel Drucker ce samedi 11 avril sur leur antenne. Via une page Facebook, l'animateur de télévision se mobilise depuis le début du confinement pour soutenir les résidents en Ehpad et le personnel soignant.

Michel Drucker se mobilise depuis le début du confinement pour accompagner les personnes âgées et le personnel soignant.

Alors que la France vit son 26e jour de confinement, les bonnes initiatives se multiplient ici et là. Depuis le 18 mars, les résidents d'Ehpad et les personnels qui les accompagnent peuvent compter sur le soutien de nombreuses personnalités. Via la page Facebook "Stop à l'isolement", dont Michel Drucker est le parrain, ils apparaissent sur des vidéos humoristiques, musicales ou simplement des moments de partage.

"Je suis fils et frère de médecins donc je sais quelle est la vie de ces personnels soignants et des résidents ces temps-ci, je suis tout coeur avec eux", raconte Michel Drucker sur France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel ce samedi matin. "_Depuis le début j_'envoie deux ou trois vidéos par semaine sur la page Facebook où je raconte mes histoires avec mon poulailler, où encore avec mes chiens".

Une pensée particulière pour les bretons confinés

Le célèbre animateur a une véritable histoire personnelle avec la Bretagne : "J'ai passé une partie de mon enfance près de Loudéac où est née ma passion pour le vélo, et mes parents se sont mariés en 1930 à Ploemeur, près de Lorient !" poursuit Michel Drucker qui tenait à adresser une pensée particulière à l'Ehpad de Roz Avel à Theix, près de Vannes dans le Morbihan.

Michel Drucker, qui a toujours de nombreuses anecdotes, a également tenu à saluer le centre de rééducation de Kerpape près de Lorient où son père a été médecin, ainsi que la maison de retraite de Plémet, près de Loudéac :"Il y a quelques années _une dame qui avait 100 ans et qui n'est plus là maintenant, avait souhaiter me rencontrer à Plémet. Une certaine Léontine Cotillard... la grand-mère de Marion Cotillard_. Je salue donc la résidence de Plémet qui m'avait chaleureusement accueilli à l'époque".

Une famille qui met la main à la pâte

L'animateur de télévision, actuellement confiné dans un village provençal avec sa famille a dernièrement publié une vidéo où l'on voit sa fille Stéfanie ainsi que sa petite-fille Rebecca en plein atelier de confection de masque :"Ma fille et ma petite fille ont repris la machine à coudre et fabriquent des masquent pour les habitants de leur village. Je suis très fier d'elles".

Enfin, sur France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel, l'un des animateurs préféré des français avait un message à faire passer pour les confinés bretons :"Même s'il fait beau et que la Bretagne est belle, il faut tenir, restez chez vous".