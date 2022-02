« J'ai la fibre associative » : à 24 ans, Guillaume Girault s'engage contre les inégalités mondiales

Sensibiliser hommes politiques et citoyens sur des thématiques telles que les inégalités mondiales, l'urgence climatique ou le difficile accès à la vaccination dans les pays pauvres. Voilà un aperçu des missions de Guillaume Girault depuis un mois. À 24 ans, le Talantais est devenu en janvier un des jeunes ambassadeurs de l'ONG One, cofondée en 2004 par Bono, le chanteur du groupe U2. Une énième activité associative pour garder « l'espoir de faire bouger les choses ».

France Bleu Bourgogne - Vous faites partie, depuis janvier, des 74 ambassadeurs français de l'ONG One en France. Comment avez-vous été choisi ?

Guillaume Girault : Militant socialiste depuis longtemps, j’ai connu l'association One grâce à Najat Vallaud-Belkacem, qui préside l'antenne française de l'ONG. J’ai tout de suite postulé pour devenir ambassadeur, en passant par un processus de sélection classique. J'ai eu la chance d’être sélectionné pour faire partie, aujourd’hui, des 1 000 jeunes représentant One dans le monde.

Mais ce n'est pas votre première expérience associative.

Non pas du tout. À l’heure actuelle, en plus de One, je suis engagé au Restos du cœur pour effectuer les collectes. Je suis aussi donateur à Amnesty International, à Médecins sans frontières et à la Ligue contre le Cancer. J’ai très tôt était engagé car j’ai l’espoir qu’on peut faire bouger les choses.

Comment peut-on expliquer cet engagement intense ?

Je suis issue d’une famille d’ouvriers, mes parents ne sont pas des gens aisés. Dans mon enfance ma mère a eu recours aux Restos du cœur et aujourd’hui, l’idée de rendre ce qu’on m’a donné me tient à cœur. Sans certaines associations je ne serais pas là où j'en suis. Et je ne suis pas le seul : on a bien vu pendant la pandémie que sans cette solidarité associative, le pays aurait sans doute implosé.

Revenons à vos missions dans l'ONG One. Concrètement, quelles sont vos missions en tant qu’ambassadeur ?

Pour le moment, nous sommes toujours en phase d’installation mais notre rôle est simple : sensibiliser le public et les politiques. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, car c’est une manière d’aller chercher les gens autrement que par le traditionnel porte-à-porte. L’humour est aussi une manière d'interpeller les citoyens. En ce moment on a mis en place une campagne sur Internet, « Inversons la tendance », pour aller interpeller les candidats à l’élection présidentielle. On a souhaité mettre l'accent sur l'augmentation de la pauvreté dans le monde, qui a atteint des niveaux inégalés depuis 30 ans.

A côté, on fait fait des actions militantes classiques : pétitions, tags à la craie, présence sur les festivals. Quand on fait cela, les gens nous interpellent, s’intéressent à nous. C'est là qu’on peut échanger et débattre avec eux.

Et aller chercher un public plus jeune ?

Tout à fait. On est des jeunes et on va parler aux jeunes. Les thématiques comme l’écologie ou la solidarité sont comprises par notre génération. L’objectif est de construire autour de ça et de les faire s’engager à nos côtés.

Quand je vois les jeunes qui manifestent contre le réchauffement climatique, qui se mobilisent contre la précarité menstruelle, je ne peux être qu’optimiste. On ressent la fibre solidaire dans notre génération, encore plus après avoir traversé la crise sanitaire. Maintenant il faut travailler sur d’autres thèmes, comme la solidarité internationale. L’avenir c’est nous. Donc si aujourd'hui on ne s’empare pas des sujets qui font l’actualité, qui le fera à notre place ?