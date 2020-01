JEU - Bonne résolution : gagnez votre abonnement d'un an à la salle de sport Keep Cool à Pau

C’est le moment de tenir ses bonnes résolutions ! Vous avez décidé de remettre au sport ? C’est le moment de s’y mettre ! Gagnez votre abonnement d'un an à la salle de sport Keep Cool à Pau. Ecoutez votre radio, tentez votre chance du lundi 13 au samedi 18 janvier, à 8h15 et 18h10.

Pau, France

Les vacances, les fêtes et la nouvelle année sont passés ! Vous avez repris le travail ? C'est l'heure de tenir ses bonnes résolutions ! Vous avez décidé der vous remettre au sport ? Après parfois quelques excès, c’est le moment de s’y mettre ! France Bleu Béarn vous offre votre abonnement d'un an à la salle de sport Keep Cool à Pau. Sculptez votre silhouette, perdez du poids, musclez-vous, retrouver la forme ! Ecoutez France Bleu Béarn et gagnez votre abonnement d'un an au centre de sport et de remise en forme Keep Cool à Pau.

Ecoutez France Bleu Béarn, jouez au Jackpot, du lundi 13 au samedi 18 janvier à 8h15 et 18h10

La salle Keep Cool à Pau se trouve au 21 rue Ronsart, derrière le centre Leclerc Pau Tempo - 05 59 71 18 54

