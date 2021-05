JEU: Offrez-lui une bulle de détente à La Grande Terrasse Thalasso Spa Marin de Châtelaillon-Plage!

Profitez des bienfaits de l'Océan

C'est le moment de s'aérer! Une baisse de forme ? Grâce à La Grande Terrasse Thalasso Spa Marin à Chatelaillon, retrouvez votre tonus, faites le plein d’iode, d’oligo-éléments et de plaisir ! Plongez dans le bien-être d’une pause thalasso, en profitant de l’air marin, loin de la routine quotidienne ! Puisée au large et chauffée entre 31 et 35°C , l'eau de mer possède des vertus connues et exploitées depuis l’Antiquité.

Un moment de plaisir - la GrandeTerrasse Thalasso Spa Marin

Bains chauds, bouillonnants, douche à jet ou massage sous affusion d’eau de mer, enveloppement de boue marine chaude ou d’algues chaudes, modelage aux huiles essentielles, mais aussi aquagym, relaxation, cours de yoga, marche océane, tels sont les soins proposés à La Grande Terrasse Thalasso Spa Marin pour vous aider à lutter contre le stress et l'anxiété et retrouver votre vitalité!

Toute la semaine, prenez soin de votre maman !

Aux portes de La Rochelle, face à l'océan et aux iles voisines, La Grande Terrasse Thalasso Spa Marin est un lieu d'exception. Situé au coeur de l'hôtel Ibis Style, c'est un espace dédié au bien-être, à la remise en forme et aux plaisirs de l'eau. Dès lundi 24 mai jouez toute la semaine sur France Bleu la Rochelle pour tenter de remporter l'un des coffrets cadeaux à l'occasion de la fête des mères.

A gagner cette semaine en jouant avec nous :

Inscrivez-vous au 05.46.50.67.68, le numéro jeu de France la Rochelle.