Jouez aux Reliques Maudites. Un Escape Game... à la maison !

Et pas besoin d’attendre la fin du confinement pour en profiter à nouveau, la société Bordelaise Eventyr vous invite à une partie des “Reliques Maudites”, un Escape Game… à la maison !

Jolie porte d'entrée. - Eventyr

et avant que vous ne sortiez le porte-monnaie une précision : Les Reliques Maudites est entièrement gratuit, la société Eventyr spécialisée dans les jeux d’immersion a décidé de faire cadeau de son savoir pour nous aider à passer le temps.

LES RÈGLES DU JEU

Comptez-vous ! Les Reliques Maudites a besoin de 1 à 8 joueurs, et chaque partie dure moins de 15 minutes. Oui "chaque partie" car le jeu est rejouable et même personnalisable.

Tout d’abord on se réunit autour d’une table. Votre mission si vous l’acceptez sera tout à la fois psychologique et physique ! C’est un jeu de rapidité, il faut aller chercher l’objet qu’un medium va vous indiquer, et ce le plus vite possible. Et donc plus vite que vos adversaires si vous jouez à plusieurs. Le tout dans un temps limité..

Préparez aussi un papier pour noter le score, vous faites 10 lignes que vous nommez “objet 1, objet 2, etc., et autant de colonnes qu’il y a de joueurs.

Et là vous me dites “ouai mais côté ambiance ça manque quand même un peu de musique et d’images effrayantes”, et là je vous répond “tout est prévu, les auteurs du jeu ont carrément préparé une vidéo avec la musique, les chronos, et même un rappel de la règle du jeu."

Les Reliques Maudites, un Escape Game gratuit spécial confinement pour jouer et rejouer seul ou en famille.