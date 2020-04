Jouez gratuitement et facilement à plus de 1000 jeux vidéo "historiques" en ligne !

Car oui on va plonger dans l’essence du jeu vidéo en remontant le temps pour retrouver ces jeux simple, facile à comprendre, et surtout sans rien installer du tout sur son ordinateur, il suffit d’aller sur un simple site Internet : antstream.com.

Et avant de crier au piratage il est bon de le préciser : antstream est un site tout à fait légal qui vous permet de jouer et rejouer à volonté aux plus grands hits des années 80 et 90 d’un simple clic !

Alors ? C'est qui le meilleur ???

Tout repose en fait sur une technique dite de “stream”, le jeu est lancé sur les machines de la société, et vous recevez simplement une vidéo sur votre navigateur, vidéo qui va bien évidemment interagir avec la manette ou le clavier grâce auquel vous jouez.

Et là vous me dites "je n'ai rien compris à ce que vous venez de raconter", et là je vous répond : "c'est pas grave, il suffit de savoir que ça fonctionne tout seul".

Barbie et Ken jouent sur Antstream

Cette technique vous affranchi en effet de toute installation, de tout réglage, bref de tout ce qui pourrait vous effrayer avant de vous lancer dans une petite partie de jeu vidéo ! Vous cliquez, vous jouez ! Et vous jouez longtemps puisqu'à l’instant ou je vous parle il a plus de 1000 jeux en ligne, et que chaque jour le catalogue s'étoffe de petites merveilles avec lesquelles vous prendrez plaisir à rejouer !

Reste évidemment à causer prix, car ce service est légal donc pas gratuit, ça coûte environ 10 euros par mois MAIS les 7 premiers jours sont entièrement gratuits ! Du coup ça vous permet de largement tester le service avant de le payer !

Merci Antstream

Ca se passe ici -> antstream.com