Journée de solidarité avec les enseignants : la laïcité expliquée à l'école

France Bleu Béarn Bigorre consacre cette journée, du lundi 2 novembre à la solidarité avec les enseignants et pour la liberté d'expression, en hommage à Samuel Paty. La ligue de l'enseignement des Pyrénées-Atlantiques fait de la laïcité expliquée à l'école l'une de ses missions fondamentales.

Journée de solidarité avec les enseignants et pour la liberté d'expression

Pour Jean-Philippe Chautaud, président de la ligue de l'enseignement des Pyrénées-Atlantiques, l'un des exercices efficace donné aux élèves, est de réécrire le premier article de la constitution affiché d'ailleurs dans les écoles sans notion de laïcité. Le résultat est surprenant explique cet instituteur puis directeur durant 40 ans.

Pour mémoire, voici le 1er article de notre constitution

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

La ligue départementale des Pyrénées Atlantiques, créée en juin 1914, anime la vie locale, développe la solidarité et contribue à la formation de citoyens libres, égaux et responsables dans une société laïque. Elle encourage les initiatives locales qui permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans la reconnaissance des diversités locales.

