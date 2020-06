Journée mondiale de l'océan, pensons à sa préservation

8 juin, journée mondiale de L'océan. L'initiative a été lancée lors du Sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro, en 1992. Le but de cette journée est de célébrer les océans, et de sensibiliser le public au rôle crucial qu'ils jouent dans notre subsistance. On en parle dans "La vie en Bleu le mag".

La date n’a pas été choisie au hasard puisque ce dimanche 7 juin, la veille de la Journée mondiale des océans. Brune Poirson, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, a participé à une collecte de plastique organisée par l’association Surfrider au Cap-Ferret (Gironde), sur le bassin d’Arcachon. Au delà du symbole il est important de revenir sur l'urgence qu'il y a à se préoccuper de nos océans. Vanessa Balci est membre active de l'association Surf Rider gironde, elle vous informe sur cette lourde responsabilité que chacun d'entre nous porte sur ses épaules : réduire les déchets plastiques pour préserver l'avenir de l'humanité.

La préservation des océans commence en ville

Isabelle Wagner a invité Vanessa Balci, artiste plasticienne et membre de l'association Surf Rider Gironde. Elle nous rappelle ici qu'en matière de pollution des océans, chaque geste, aussi banal puisse-t-il paraître a de l'importance. elle le dit sur France Bleu Gironde.

Vanessa Balci , les gestes du quotidien Copier

"Ne rien laisser en ville. ce qui est dans le caniveau, va finir dans un égout, puis dans la Garonne direction l'océan.." Vanessa Balci

Bouteille plastique sur la plage © Getty - Kontrolab/contributeur

La pollution charriée par les courants marins

Les déchets transportés par le vent, les pluies et les cours d’eau se retrouvent finalement dans les océans. Une partie infime de ces déchets vient s’échouer sur nos plages tandis que la plus grande partie coule avant de se déposer sur les fonds marins. Les déchets flottants dérivent avec les courants marins sur des distances parfois impressionnantes. Parmi ces déchets, le plastique est particulièrement problématique pour l’environnement car il se fragmente en microparticules sous l’effet des UV provenant du soleil et de l’activité bactérienne. Aujourd’hui, ce sont 5 000 milliards de particules plastique qui flottent dans nos océans . Les courants marins ont donc un rôle crucial dans le transport et la répartition des déchets présents en mer à l’échelle de la planète

Pollution transportée par le courant Copier

" En fait ce qui est difficile avec la pollution plastique c'est quelle flotte et qu'elle dérive, et on ne sait pas toujours où sont les zones de concentration" Vanessa Balci de Surf Rider Gironde

Gobelet qui dérive au gré des courants © Getty - Andrew Aitchison/contributeur

La responsabilité collective

Dans son dernier rapport « Pollution plastique, à qui la faute ? », le WWF tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme : d’ici 2030, la production mondiale de déchets plastiques pourrait augmenter de 41 % et la quantité accumulée dans l’océan, doubler. En cause, « notre système de production, d’utilisation et d’élimination du plastique, système défaillant dans lequel aucun acteur n’est tenu pour responsable ».

La responsabilité collective Copier

" Il faut plutôt miser sur l'éducation, la responsabilisation plutôt que de mettre un flic derrière chaque français" Vanessa Balci