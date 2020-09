Journée mondiale du coeur : un toulousain conseille

Le docteur Michel Jean, cardiologue à Toulouse vous alerte sur les facteurs de risques. Le cœur est un organe incroyable qu'il faut préserver et surveiller. Nos infos dans La Vie Tranquille.

Après 50 ans, faites un test d'effort tous les ans. Docteur Jean.

La vie en Bleu Copier

Ce mardi 29 Septembre est la journée mondiale du cœur.

Un organe merveilleux : le coeur © Getty

Les conseils de notre cardiologue

Le docteur Michel Jean, cardiologue à Toulouse était l'invité d'Alban Forlot ce matin. Il vous conseille de faire des épreuves d'efforts à partir de 50/55 ans. Le premier signe d'alerte d'insuffisance cardiaque est l'essoufflement. Pensez à marcher régulièrement à une allure de 4 km/h au moins une demi-heure par jour. Le tabac c'est le facteur de risque qui provoque 78 000 morts par an, 8 morts chaque heure. Evitez les alcools forts (vodka...). Le vin est protecteur à petite dose. Réduisez la consommation d'aliments gras et mangez beaucoup de légumes. N'hésitez pas à vous former aux premiers secours. Il faut traiter l'hypertension absolument. A la moindre douleur dans la poitrine, n'attendez pas, appelez le 15.