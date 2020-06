Journée Mondiale du Don du Sang dimanche 14 Juin, et tout ce weekend à Bordeaux

Ce qui inquiète l’EFS, c’est le moyen et long terme. « Pendant le confinement, avec l’arrêt des activités habituelles des hôpitaux, la demande de transfusions a baissé de 25-30 %. La chirurgie reprend désormais et va se poursuivre cet été à un rythme plus soutenu que d’habitude, pour compenser. Les besoins vont donc augmenter pendant la période estivale, qui est habituellement plus calme et où les donneurs répondent moins présents. » Pour évoquer ce sujet important et sensible Isabelle Wagner a invité le Docteur Idriss Delouane sur France Bleu Gironde, et ceci à quelques heures de la Journée Mondiale Donneurs de Sang.

Le prélèvement de sang en mode totalement sécurisé

A l'occasion de la "Journée Mondiale Donneurs de Sang" nous pouvons dès le samedi 13 juin donner notre sang. L'opération se poursuit le lendemain dimanche, sur divers sites : La Maison du Don , Hôpital Pellegrin Place Amélie Raba Léon 33035 Bordeaux, le Hangar 14 au 73 quai des Chartrons à Bordeaux. Mais on trouve également des lieux de collecte à Carbon Blanc, Pessac et Floirac par exemple. Vous pouvez tout savoir en cliquant sur "Cartographie des collectes". Le Docteur Idriss Delouane quant à lui revient sur les conditions dans lesquelles se déroulent ce prélèvement de sang.

Condition de prélèvement de sang sécurisées Copier

"Nous mettons en place toutes les mesures de distanciation, et nous remettons un masque homologué aux donneurs dès leur arrivée" Docteur Idriss Delouane

Laboratoire © Getty - Taseffski

Où va le sang et pourquoi on le prélève?

Les besoins des patients sont toujours aussi importants et la situation est aujourd'hui préoccupante. Les réserves de sang sont faibles. Et si on prenait quelques minutes pour donner notre sang et sauver des vies?

A qui est destiné le sang? Copier

Goutte à goutte © Getty - Maciey Frolow

Témoignage de Catherine , donneuse , de Beychac-et-Caillau

Il y a ceux qui voudraient bien mais qui hésitent encore à donner leur sang et puis il y a ceux ou celles qui n'ont jamais hésité et qui donnent régulièrement leur sang depuis longtemps comme Catherine.

Témoignage de Catherine Copier

"Je voulais vous dire que moi je donne mon sang depuis 1976, et je pense que c'est indispensable, c'est un devoir" Catherine de Beychac et Caillau