Journée nationale du sommeil à Toulouse

A La Cépière et Jeanne d'Arc, des ateliers sont prévus pour vous aider à mieux dormir. Conseils de notre médecin toulousain. Pas de fatalité si vous avez des troubles. Evitez le sport et les écrans juste avant de dormir. Prenez un dîner léger et privilégiez de la relaxation.

Dans le cadre de la 22ème Journée Nationale du Sommeil qui a lieu ce vendredi 18 mars 2022, une rencontre avec les professionnels de santé, médecins généralistes et pharmacies de quartier est organisée avec l’aide du Dr Reda HASSAINE, spécialiste en médecine du sommeil sur Toulouse. Au réveil, on sait si on a bien dormi. Veillez à fixer une heure de réveil régulière. Autres infos sur votre sommeil dans Circuit Bleu, Côté Expert à 9h30 sur France Bleu Occitanie.

Cette journée est un évènement annuel international, prévu pour être une célébration du sommeil et un appel à l’action sur les questions importantes liées au sommeil, dans les domaines de la médecine, de l’éducation, des aspects sociaux et de la conduite automobile. Crée en 2000 sous l’impulsion de la Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil SFRMS, société savante qui regroupe médecins, chercheurs et professionnels impliqués dans la connaissance des mécanismes du sommeil et de ses troubles. Beaucoup de patients atteints de troubles du sommeil les considèrent comme une fatalité, une situation à laquelle il faut s’habituer. Plus de la moitié des personnes concernées n’ont jamais parlé de ce problème à un professionnel de santé. Le médecin traitant reste le 1er interlocuteur pour le sommeil, et pour le reste de sa santé.