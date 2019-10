Journée spéciale "Qualité de l'air, quand la France suffoque" sur France Bleu et France 3

Mercredi 16 octobre, France Bleu et France 3 consacrent une journée spéciale à la qualité de l'air pour sensibiliser à l'importance de mieux respirer, favoriser la mobilisation individuelle et collective et montrer les bonnes pratiques existantes pour améliorer notre quotidien.