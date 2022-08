Sécheresse : moins d'un centimètre de pluie à Montélimar en juillet

Le mois de juillet qui vient de s'achever est le second mois de juillet le plus sec jamais enregistré en Drôme Ardèche depuis le début des relevés en 1973. Météo France a fait le bilan de ce mois caniculaire.

Très peu de pluie est tombé sur les terres drômoises et ardéchoises pour le mois de juillet qui vient de se terminer. Alors que le plus haut niveau d'alerte à la sécheresse dans le Nord-Ardèche et dans la Drôme sont déclenchés par les préfectures, seulement 8 millimètres d'eau ont été mesurés à Montélimar à la toute fin du mois et moins du double à Valence avec 14 mm. Le manque d'eau -autrement appelé déficit hydrique- s'observe depuis bientôt un an maintenant dans nos deux départements.

Pour Valence c'est le sixième mois le plus sec enregistré depuis l'ouverture de la station de Météo France en 1973 - Frédéric Douay, prévisionniste chez Météo France.

Les sols asséchés

Sans eau, les sols perdent l'humidité dont ils ont besoin pour conserver leur richesse. Les indicateurs sont au rouge, "L'indice d'humidité des sols est très bas. Avec une valeur de 1, le sol est considéré comme humide mais ici il tend vers zéro, plus exactement à 0,18. Cela correspond à une valeur presque record puisqu'il faut remonter à 2003 lors de la canicule pour avoir des sols encore plus secs", explique Frédéric Douay.

Des moyennes de chaleur inédites dans la Drôme

Ce mois de juillet est aussi l'un des plus chauds. Des records mensuels de températures ont été battus ajoute le prévisionniste, "À Montélimar, on a enregistré une moyenne de 26,7 degrés sur le mois. La dernière fois c'était en 1920."

La Drôme et l'Ardèche traversent une nouvelle période de canicule la troisième depuis le mois de juin et sont a nouveau placés en Vigilance orange depuis ce lundi 1 er Août.