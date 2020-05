L'alimentation de proximité, solution pour demain ?

Un plaidoyer pour une alimentation de proximité lancé par l’association Le Bocal Local en réponse à la crise que nous traversons.

Le Bocal local est une association reconnue d’intérêt général créée en 2013 par Stéphanie Lartigue, dont l’objectif est de lutter contre les gaspillages “potagers”, en permettant aux personnes éloignées de l’emploi de retrouver une activité professionnelle et un lien social. L’association pratique Le Glanage solidaire : récolte des surplus de production des potagers et arbres fruitiers auprès de professionnels mais aussi des particuliers, la Redistribution des surplus en l’état auprès d’associations alimentaires locales ou encore Le Potaginage(c) : conceptualisation, mise en place et animation d'espaces potagers auprès de communes, écoles, bailleurs sociaux, établissements privés​.

Avec la crise du Covid 19, la problématique des ressources alimentaires de proximité est devenue encore plus vive. C’est pour y répondre que le Bocal Local vient de lancer un plaidoyer avec d’autres structures engagées pour une alimentation saine et durable en Gironde comme Supercoopou Zedrive. Ce plaidoyer se veut pragmatique et de bon sens et explique que les solutions existent ( solutions déjà expérimentées par de nombreux acteurs dans le département). Convaincre les pouvoirs publics et les consommateurs de changer la production, la distribution et donc la consommation.

Le quartier de Bacalan à Bordeaux mobilisé face à la crise du Covid 19 lance un appel aux dons pour différentes associations

“Chacun participe à la hauteur de ses possibilités “ c’est le mot d’ordre de cette collecte solidaire. Les besoins : des vêtements pour bébés, des petits pots, des couches, des produits d'hygiène pour l’Amicale Laïque de Bacalan, des fournitures pour masques ( des tissus, des fils, des élastiques, des feuilles plastifiées ) pour le Garage Moderne et des produits alimentaires pour l’association Gargantua qui assure la distribution de colis alimentaires.

Pour les horaires et modalités vous pouvez suivre les liens

Toujours dans le quartier Bacalan, des informations très utiles avec une mise à jour régulière proposées par le Journal de Bacalan pour savoir à qui s’adresser pour trouver du soutien, de l’aide, et des ressources. Commerces, associations, administrations, écoles, restauration, vous trouverez tous les numéros de téléphone, les adresses, les horaires et les acteurs du quartier sur ce lien : Journal de Bacalan

Des épiceries solidaires sur le territoire girondin

A.N.D.E.S est un réseau de plus de 380 épiceries solidaires en France dont un certain nombre dans le département de la Gironde. Ces épiceries permettent aux familles à faibles revenus d’avoir accès à une alimentation diversifiée et de qualité. Les épiceries solidaires “se sont massivement mobilisées pour continuer leur mission d’aide alimentaire. Près de 90% des épiceries solidaires du réseau sont ouvertes et ont adapté leurs pratiques face à la situation sanitaire.”

Un appel aux dons

Comme l’explique L’ANDES, “Depuis la mi-mars, les distributions alimentaires sont souvent gratuites, privent les épiceries des recettes associées. Elles font également face à des difficultés d’approvisionnement : baisse des dons, augmentation des achats et hausse des prix.

Pour poursuivre leur mission , ces épiceries ont besoin de dons d’entreprises et de particuliers. Pour en savoir plus rendez vous sur la page Nous soutenir