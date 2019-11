L'Aqua Pilates, une activité sportive originale à découvrir dans la Métropole Bordelaise

L'Aqua Pilates est une activité sportive bienfaisante pour le corps et l'esprit, c'est une nouveauté pour Les Plaisirs de l'eau à Eysines, dans le cadre des dimanches "Bien être". Une parenthèse pour se relaxer et se muscler en profondeur.

L'Aqua Pilates vient des Etats-Unis, c'est un nouveau concept, il insiste particulièrement sur la respiration, le gainage, les étirements et bien entendu la musculation. Le Pilates et l’eau s'associent idéalement pour améliorer votre condition physique, votre équilibre ainsi que votre posture. Si vous souffrez de maux de dos, de tensions aux cervicales, ou d'arthrite, cette activité sportive va vous soulager très rapidement.

Détails sur les mouvements en piscine où l'eau est chauffée à 33 degrés afin de ne pas avoir froid, les mouvements de l'Aqua Pilates sont lents et répétitifs comme vous l'explique le coach Damien Dutein Copier

Damien Dutain Coach Aqua Pilates à Eysines "Les Plaisirs de l'eau" © Radio France - Isabelle Wagner

L'Aqua Pilates se pratique en petit groupe, maximum 10 personnes en moyenne. Pourquoi ? Car le mouvement se doit d'être le plus appliqué et précis, le coach peut ainsi vous reprendre sur la posture si besoin, avoir une attention particulière pour chaque personne en immersion dans la piscine. Damien Dutein qui s'est formé à Lyon à l'Aqua Pilates, va vous proposer une succession d'exercices, avec ou sans matériel. Pendant 40 minutes, consolidez votre dos et vos abdominaux avec efficacité sans jamais traumatiser vos articulations. A votre rythme, avec des gestes lents et élancés, vous renforcez vos muscles profonds sans les brusquer ni vous épuiser. Les 10 dernières minutes seront consacrées au relâchement musculaire et à la relaxation. A tester, dans cette eau chaude, à Eysines "Les Plaisirs de l'eau".