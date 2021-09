L'Art Thérapie, pour soulager les souffrances psychiques, mentales et/ou sociales

À Tours, Hélène Génoïno évalue les effets de l'esthétique par la pratique artistique, dans le but de valoriser les potentialités et la partie saine de la personne en souffrance. Elle cherche à s'appuyer sur "ce qui fonctionne", sur les capacités de la personne, dans l'objectif de redonner espoir et fierté au patient, l'aider à retrouver une certaine saveur, en stimulant ses ressentis corporels.

S'ouvrir aux arts pour ouvrir le cœur

L'art-thérapie ne guérit pas. Elle peut redonner l'envie de guérir, de mieux vivre avec son handicap, sa maladie, sa souffrance

Discipline paramédicale originale, elle utilise l'Art comme processeur, s'appuyant sur ses pouvoirs et ses effets, mobilisant spécifiquement le corps et le non verbal.

Il ne s'agit pas de psychothérapie

Hélène Génoïno s'appuie sur un protocole spécifique, comprenant une stratégie thérapeutique, des évaluations, des bilans, et respectant un code de déontologie. Elle s'exerce par un professionnel diplômé, sous autorité médicale, dans les secteurs éducatifs, sanitaires, et sociaux. Thérapie de soutien, elle trouve sa place en complément d'autres professions du soin.

L'art-thérapie est indiquée dans les troubles de l'expression, de la communication et de la relation. Elle s'adresse à toute personne en souffrance physique, mentale et/ou sociale.

Ses Bienfaits

L'art-thérapie améliore la confiance et l'estime de soi grâce à l'apprentissage et la pratique d'activités créatives. En outre, elle favorise la communication et l'expression de ses émotions et de ses sentiments, ce qui peut amener à dénouer des peurs et à mieux appréhender les gestes quotidiens.

