L'ASM en mouvement : Freddy Maso, chargé d’innovation et de la recherche au sein de l’ASM Omnisports.

Freddy Maso, chargé d’innovation et de la recherche au sein de l’ASM Omnisports. Copier

Interview réalisée par Christophe de l'Onde Porteuse

Les origines du multisports

On a retrouvé dans les anciens textes du club, comme quoi, chaque année, il y avait une compétition pour élire le sportif le plus complet. Et finalement, c'est ce qu'on souhaite, pour s'épanouir, il faut un sportif complet.

Freddy Maso de l'ASM Omnisports et Christophe de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

Les bienfaits du multisports

L'idée est que l'enfant puisse pratiquer toutes les activités, qu'il soit dans un caractère plutôt multisports. Aujourd'hui quand un enfant pratique un sport, il est souvent lié à son environnement. Papa, maman, grand frère, etc. pratiquaient une activité, mais ce n'est peut être pas l'activité dans lequel il va s'épanouir, dans lequel il va prendre du plaisir. Et on sait que si on prend du plaisir, on s'investit plus et généralement on a des meilleures performances.

C'est un peu comme une maison. Pour qu'une maison tienne, la route, il faut que les fondations soient solides.

On essaye de mettre en place du multisports dans les sections. L'enfant qui va venir, par exemple, au basket. Il a entraînement le mercredi après midi, mais le samedi matin, quand il n'y a pas de compétition, il aura une séance multisports. L'idée est vraiment là. On développe toutes les motricités. C'est un peu comme une maison. Pour qu'une maison la tienne, la route, il faut que les fondations soient solides. L'idée est qu'un enfant sache courir, sauter, nager, pédaler, glisser. Et quand il a ces motricités, après ses dix ans, on peut le spécialiser.

"L'idée, c'est qu'un enfant sache courir, sauter, nager, pédaler, glisser"- Freddy Maso © Radio France - Stéphane Hourlier

Le Matursport

Au travers de ses recherches, des liens qu'il peut avoir à l'université, Freddy Maso est tombé sur un programme développé plus tôt par les pays anglo-saxons, appelé le bio-banding, rebaptisé Matursport par l'ASM.

L'idée, c'est de travailler en fonction du développement des enfants. On prend quelques mesures, la taille debout, le poids, la date de naissance, et à partir de là, on arrive à estimer la taille adulte. On peut donc savoir à quel pourcentage la personne se situe à l'instant T.

L'idée c'est plus de faire entraîner les enfants par année d'âge, mais par rapport à leur maturité.

On a donc des groupes d'entraînement qui ne sont pas forcément les enfants de 10 ans, peut être des enfants de 9 ans parce qu'ils sont plus matures, et des enfants de 11 ans parce qu'ils sont plutôt tardifs. Ça ne prend en compte évidemment que la dimension athlétique, ce n'est pas fait toute l'année car derrière, il y a d'autres paramètres comme l'aspect cognitif, etc. Et on sait qu'un enfant de 11 ans, est censé être plus mature qu'un enfant de 9 ans.

Les 110 ans de l'ASM Omnisports vus par Freddy Maso

Finalement, on parle de pas mal de choses, d'innovation... Mais en fait, on se rend compte que Michelin, quand il a décidé de lancer l'ASM, il avait déjà quasiment tout inventé. Nous, on fait que perdurer ce qu'il a souhaité mettre en place. Alors, évidemment, avec les temps modernes, mais on avait déjà les fondations., avec des sportifs complets. On a même retrouvé dans les anciens textes du club, comme quoi chaque année, il y avait une compétition pour élire le sportif le plus complet. Et finalement, c'est ça ce qu'on souhaite: pour s'épanouir, il faut un sportif complet.

Les 110 ans, c'est l'occasion de faire une belle fête et aussi de revenir justement sur ses origines avec des sportifs les plus complets et donc, forcément, dans ma dynamique multisports. Ça tombe bien pour moi.

Freddy Maso de l'ASM Omnisports interviewé par Christophe de l'Onde Porteuse © Radio France - Stéphane Hourlier

L'ASM en mouvement, avec l'ASM Omnisports, l'Onde Porteuse et France Bleu Pays d'Auvergne

Pour en savoir plus sur l'ASM Omnisports

Pour en savoir plus sur l'Onde Porteuse

Pour découvrir tous les portraits de l'ASM en mouvement