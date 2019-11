Crée il y a 10 ans par un ancien reporter-photographe devenu malvoyant, l'association AMV lutte pour que les personnes atteintes de cécité aient la meilleure accessibilité possible dans les transports, les services publics etc...

L'association A.M.V. se bat pour une accessibilité des aveugles et malvoyants dans toutes les Landes

Mont-de-Marsan, France

Le bien-être à l’hôpital et l'amélioration du cadre de vie sont désormais possibles pour les malvoyants depuis que l' AMV est intégrée dans plusieurs organismes, pour le transport, l’accessibilité de Mont de Marsan Agglomération qui regroupe 18 communes autour de Mont de Marsan, ainsi que de Marennes Adour côte sud et Biscarrosse.

L’ARS agence régionale de santé de la nouvelle aquitaine a désigné des représentants de cette association , pour siéger dans les instances de santé (commission des usagers), aux hôpitaux de Mont de Marsan et Dax côte d'argent et les cliniques des Landes et Jean Sarrailh de Aire sur Adour ainsi qu’au CERS centre européen de rééducation sportif de Capbreton.

démonstration AMV BA 118 Mont de Marsan (avec Daniel Du Sabla)

L'AMV est également présente au Conseil d’administration du CCAS de Mont de Marsan et partenaire du Conseil départemental des Landes et de la maison landaise des personnes handicapées.

Daniel Du Sabla est le président-fondateur de l'AMV. Ancien journaliste reporter-photographe au quotidien "Sud Ouest", c'est lorsqu'il est devenu soudainement malvoyant qu'il a crée l'association.