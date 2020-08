L'association Aiutu Corsu lance sa campagne de prévention annuelle sur le SIDA

Confinement oblige, la campagne de prévention sur le VIH de l'association Aiutu Corsu est plus tardive que d'habitude. Mais ils ont dévoilé il y a quelques jours leur affiche, qui sera relayée sur les abribus des agglomérations de Bastia et d'Ajaccio.

"Le SIDA est toujours là, protège-toi !" C'est le slogan que l'on peut lire sur l'affiche dévoilée il y a quelques jours par l'association Aiutu Corsu. Car malgré la crise actuelle et les nombreuses consignes sanitaires liées au coronavirus, il s'agit de rester prudents. "Malheureusement le VIH est toujours présent, le Coronavirus ne l'a pas enrayé, explique Sylvie Marcaggi, présidente de l'association. Car même s'il y a un peu moins de monde, on est tout de même en période estivale, et l'affiche est comme une "piqûre de rappel". Il ne faut pas perdre de vue cette problématique."

On essaie de sensibiliser les jeunes

Affiche pour la campagne de prévention 2020 de l'association Aiutu Corsu. - Aiutu Corsu

Depuis de nombreuses années, l'association travaille en collaboration avec le lycée professionnel du Finosello pour l'élaboration et la création de l'affiche. Cette année, pas de thème imposé. Les élèves ont juste eu pour consigne de s'inspirer d'un peintre célèbre : Arthur Aeschbacher. Et c'est Loïs Marchi, vainqueur du concours 2020, qui verra sa réalisation placardée sur les abribus des agglomérations de Bastia et d'Ajaccio. "C'est un travail de fond. On réalise une intervention dans la classe qui va participer au concours, et ce projet va leur imposer de faire des recherches sur cette thématique, continue Sylvie Marcaggi. Et puis même si ce message est destiné à tout le monde, c'est un travail fait par les jeunes et pour les jeunes. Une population que l'on essaie vraiment de sensibiliser."

Bien sûr cette année, le nombre d'interventions va être fortement diminué. Mais l'association continue d'alimenter sa page Facebook ainsi que son site Internet pour donner un maximum d'informations. Aiutu Corsu peut aussi effectuer des TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique) de façon anonyme et gratuite, grâce à son habilitation par l'Agence Régionale de Santé.