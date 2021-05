L'association l'Arche, le moulin de l'Auro !

Fondée en 1977, l'association fait partie de la communauté de l’Arche et propose des lieux où vivent et travaillent ensemble des personnes adultes en situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent, les « assistants » salariés ou volontaires dans le cadre du service civique.

Relevant du secteur médico-social, ils proposent d’associer tous les membres de l’association dans des relations interpersonnelles qui dépassent la seule relation d’aide.

A L’Arche, on cherche à « vivre avec » les personnes ayant un handicap, plutôt qu’à « faire pour » elles.

Au-delà des foyers d’hébergement et du Centre d’Activités de Jour (CAJ) qui propose des activités de développement (artistiques, sportives, manuelles, etc.), ils possèdent également un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT). Cela permet de proposer un travail rémunéré en prenant en compte le rythme et les capacités spécifiques des personnes handicapées et de faciliter leur insertion professionnelle et sociale.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous diriger vers le site internet, et la page facebook !