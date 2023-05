L'aubépine, la plante du cœur : comment la récolter et l'utiliser

L'aubépine, de son nom latin Crataegus monogyna ou Crataegus laevigata est un petit arbre de la famille des rosacées. Originaire des régions tempérées de l'hémisphère Nord, elle était déjà connue pour ses vertus par les médecins de la Grèce antique. L'aubépine pousse à la lisière des forêts, dans les bois de feuillus peu touffus et les taillis jusqu'à une altitude de 1500 mètres.

ⓘ Publicité

Bourgeons, feuilles et fleurs, fruits : à chaque saison son aubépine

Au début du printemps, l'aubépine offrira ses bourgeons, permettant de les utiliser en gemmothérapie. La gemmothérapie est une branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons, les jeunes pousses et les jeunes feuilles d'arbres ou de plantes préparés par macération.

Le bourgeon est l'état embryonnaire de la plante. Il contient tous les méristèmes de la plante, c'est à dire toute son information génétique. Ceci permettant un spectre d'action plus large que chacune des parties de la plante prises de façon séparée.

On va donc retrouver dans les bourgeons de l'aubépine les principes actifs de la racine, de la feuille et de la fleur.

Le printemps avançant, des petites folioles (feuilles) viennent prendre la place des bourgeons. Ces feuilles vertes et très tendres peuvent être consommées en salades, voire cuites. Elles peuvent laisser en bouche un petit goût acidulé, mais toujours très doux. Certains pourront y retrouver le goût du champignon.

Les fleurs d'aubépine apparaissent selon les conditions climatiques en mai-juin. Dès que les boutons de fleurs commencent à blanchir, c'est là qu'il faut cueillir l'aubépine. Le moment idéal pour cueillir l'aubépine c'est quand il y a encore des petits boutons de fleurs blancs et quand il y a quelques fleurs qui viennent d'éclore. Une fois séchées, ces fleurs seront utilisées en infusion.

Les fruits de l'aubépine, appelés cenelles, seront ramassés en octobre, lorsqu'ils seront bien rouges, bien mûrs. On les utilisera soit en confiture, soit en sirop. Il est également possible de les faire sécher comme les fleurs, et les incorporer dans vos tisanes. Ils renforcent l'immunité, agissent comme anti-oxydant et surtout ils sont très très bons en goût.

Comment faire sécher les fleurs d'aubépine ?

Il est conseillé d'utiliser la pièce la plus haute de la maison. Si vous avez un grenier c'est l'idéal. Et surtout à l'abri de la lumière, c'est très important. Vous déposez vos fleurs sur un papier journal, dans une cagette. Les fleurs doivent sécher en 24 à 48 heures. L'aubépine est relativement facile à faire sécher. Il n'y a généralement pas de contraintes particulières, ni de problème d'oxydation.

loading

Une fois que l'aubépine sera sèche, vous pourrez l'utiliser en infusion. C'est un très bon calmant, favorisant le sommeil. Les tisanes d'aubépine favorisent également la mémoire et l'attention.

Quelques précautions à garder en tête : la dose d'aubépine recommandée varie en fonction du mal à soulager. Avant de commencer une cure d'aubépine, qui dure généralement un ou deux mois, il est préférable de consulter votre médecin. La consommation d'aubépine est déconseillée pour les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent.

À lire aussi L’aubépine et les baies pour des recettes goûteuses et colorées

La ferme de la Reine des Près

La ferme de la Reine des Près est une ferme de production et de découverte de plantes médicinales située à Boussoulet en Haute-Loire © Radio France - Pascal Gourvat

Marie-France Dabert est productrice de plantes médicinales, installée depuis janvier 2020 à Boussoulet en Haute-Loire, sur la ferme de la Reine des Près. Cette ferme de production et de découverte de plantes médicinales se situe à une altitude de 1100m, sur les hauts plateaux du Mézenc, dans un secteur où la montagne est encore sauvage et préservée. Marie-france organise régulièrement des stages, des goûters ou des soirées interactives et apéro plantes. Vous pouvez suivre son actualité sur sa page Facebook.