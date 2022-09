L'EFS à Tours organise sa grande collecte solidaire et gastronomique

L’établissement français du sang vous convie à une grande collecte gastronomique ce vendredi à l'hôtel de ville de Tours de 12h30 à 18h30. Depuis 14 ans déjà, l'EFS organise cette collecte avec pour objectif de séduire de nouveaux donneurs. C'est l’Établissement Français du Sang des Deux-Lions qui organise ce grand rendez-vous avec La Table Ronde et le Ladies Circle. Plus de 200 prélèvements devraient être réalisés à l'occasion de cette journée et ils seront suivis par une collation gourmande et gastronomique réalisée par quelques chefs du département.

Amin El Hage du restaurant La Dinette, Benoit Vidal de la Maison Vidal, Didier Edon du restaurant étoilé Les Hautes Roches, Nicolas Lebreton du Bistrot des Belles Caves et Frédéric Arnault de La Maison Tourangelle ont rivalisé d'imagination pour vous régaler et vous surprendre.

Les inscriptions sont obligatoires en cliquant ici. Rappelons que le don du sang est un geste solidaire qui peut permettre de sauver des vies et qu'un minimum de 600 dons est nécessaires chaque semaine dans le département.