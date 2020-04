L'ENIL maintient ses portes ouvertes mais... en vidéo !

Il aurait été dommage de se priver du moment qui permet à tous de découvrir les richesses et l'excellence de l'ENIL et l'ENIL BIO de Franche-Comté. Les écoles de Mamirolle et Poligny organisent ce samedi 18 avril des portes ouvertes inédites : elles auront lieu en ligne, sur la chaîne You Tube de l'établissement. Objectif : se faire connaître et recruter ses futurs étudiants.

Des filières d'excellence

Plus de 30 formations sont accessibles dans les domaines du lait, des sciences alimentaires, des biotechnologies et de la gestion de l'eau. 600 apprenants (lycéens, étudiants, apprentis, stagiaires,...) passent chaque année dans les laboratoire de l'ENIL. Une formation pour tous, gratuite et qui assure un taux d'insertion de 96% pour ses jeunes pousses.

Une première en ligne

En 2020, confinement oblige, il est nécéssaire de s'adapter pour recruter les futurs apprenants et faire découvrir les filières proposées en Franche-Comté. C'est pourquoi, vous pourrez participer à des portes ouvertes 100% connectées ce samedi 18 avril.

Au programme :

présentation de l'école

visite virtuelle des labos

visite virtuelle des hébergements

présentation des formations

réponses à vos questions

Rendez-vous samedi 18 avril de 10h à 12h pour découvrir le campus de Mamirolle et de 14h à 16h pour découvrir Poligny. Il vous suffira de vous connecter sur la chaîne You Tube @Enil Enilbio

L'ENIL ouvre ses portes samedi 18 avril, en ligne

