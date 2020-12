L'entreprise "Les joyeuses" offre un terrain de pétanque à un EPHAD du Poitou!

L'entreprise "Les joyeuses" vous propose un jeu concours pour les fêtes de fin d'année!

Ce concours est destiné à offrir à un EHPAD, une Maison de retraite ou une Maison de repos de la Vienne ou des Deux-Sèvres, un terrain de pétanque en kit, fabriqué à l'ESAT de Niort (qui emploie 80% de travailleurs en situation de handicap) en matière éco-responsable, jouable en intérieur et en extérieur, 2 jeux de 6 boules en PVC, 1 cochonnet en bois ainsi qu'un cercle de jeu.

Ce très beau cadeau de Noël, d'une valeur de 969 €, permettra aux résidents de pratiquer une activité fédératrice et ludique qui participera à l'amélioration de la motricité, de la réflexion et de la stratégie.

Les Joyeuses, c'est qui, c'est quoi?

La start-up « Les Joyeuses » a été créée par deux copains deux-sévriens, amateurs de pétanque. Ils transforment votre intérieur en véritable boulodrome! L'enfance de ces deux amis a été marquée par ce loisir sportif universel. Une passion qui rassemble François-Xavier, licencié plusieurs années dans un club de pétanque avec son grand-père, et Alexandre dont le père était président d’une association de pétanque communale. Un jeu simple, mondialement connu, peu onéreux et qui véhicule des valeurs que les deux associés apprécient, comme le partage, la convivialité, la famille, les amis…qui plus est, un jeu créé en France.

Ils ont réalisé leur projet sans oublier leur valeur: ce projet a une dimension écologique, sociale, solidaire tout en respectant un modèle économique circulaire. François-Xavier et Alexandre ont également lancé aussi une gamme de t-shirts et de sacoches à l’effigie de leur marque. Le tout dans des matières responsables et toujours made in France, bien sûr!

Comment faire pour s'inscrire?

Pour permettre à l'un de ces établissements de gagner, vous devez :

- Indiquer en commentaire de la publication Facebook des Joyeuses, le nom de l'établissement que vous souhaitez sélectionner (limité aux départements 86 et 79).

- Vous abonner à la page Les Joyeuses et à la page France Bleu Poitou

- Tagguer 2 personnes de votre choix sur le post Facebook pour leur permettre à leur tour de pouvoir inscrire un établissement à ce concours.

1 seule participation par personne est autorisée.

Un tirage au sort sera effectué parmi les établissements cités. Le résultat sera diffusé sur nos réseaux sociaux. (Tout manquement à l'une de ces règles invalidera la participation de l'établissement mentionné dans le commentaire et entraînera un nouveau tirage au sort.)

Plus un établissement sera cité plus il aura de chance de remporter ce concours. Alors n'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous !

Une envie de faire plaisir?

