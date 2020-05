L'été arrive, comment se re-dynamiser avec le dé-confinement

Avec la sortie du confinement, les activités sportives de plein air sont à nouveau autorisées, dans des conditions spécifiques. Stéphane Painchault coach sportif est la pour nous indiquer les bonnes techniques et pour nous aider à faire la transition entre l'avant et l'après confinement.

Après des études à la faculté des sports de Bordeaux, Stéphane Painchault a obtenu un master en évaluation et préparation physique qui lui a permis de développer l'activité de coach sportif en parallèle de son poste d'éducateur sportif au sein du centre de thalassothérapie d'Arcachon depuis 2001. Stéphane a voulu parfaire sa formation en obtenant le diplôme d'instructeur Pilates « Fondamental et Intermédiaire ». Invité d'Isabelle Wagner dans "La vie en Bleu le mag" sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord , il nous guide pour une reprise d'activité sportive en douceur.

Activité physique, l'après confinement

Durant le confinement, les possibilités de pratiquer une activité physique ont été réduites. Après la fermeture des salles de sport, la possibilité de pratiquer un sport en extérieur a été limité à une heure par jour et aux activités individuelles. Pour de nombreux Français, cela a été l’occasion de s'entraîner différemment, notamment grâce à de nombreux programmes sportifs proposés sur les applis ou les réseaux sociaux, pour d’autres, le confinement a été le signe d’un arrêt du sport. Stéphane Painchault a maintenu un lien avec ses élèves et même au delà grâce a des cours en visio au coeur de son entreprise "Signature Coach". Aujourd'hui il nous dit comment aborder la suite.

"en fait on a créé de nouvelles habitudes sportives que l'on va intégrer dans la vie actuelle..." Stéphane Painchault de "Signature Coach" à Arcachon

Pour respirer, adoptez la bonne posture

Depuis le temps que l'on vante les mérite du yoga pour ne citer que cette discipline, on sait à quel point posture et respiration sont importants au maintien d'un bon équilibre et à l'elimination de certaines tensions.

Sport et Nutrition, le couple gagnant

Quelque soit son niveau d'activité physique, il est nécessaire d'avoir une alimentation variée et équilibrée, afin d'apporter à l'organisme les éléments indispensables à son bon fonctionnement.

"On se rend compte que faire du sport seul ne suffit pas...au vu des rayons de farine qui ont été dévalisés, la moyenne nationale fait que l'on a pris en 2 et 3 kilos" Stéphane Painchault.