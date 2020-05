La Banque alimentaire et l'association nationale des industries alimentaires unies face à la crise en Gironde

La banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde à besoin de notre solidarité, de la solidarité des entreprises agroalimentaires et s’associe à l’ANIA (Association nationale des industries alimentaires) pour diffuser un guide de donateur.

Banque Alimentaire et Ania

Selon l’association “le constat est sévère : aujourd’hui en France près 2 millions de personnes dépendent des Banques Alimentaires pour se nourrir et la demande ne cesse de progresser : +20% depuis le début de la crise. La fermeture des cantines, l’augmentation du budget nécessaire pour manger à domicile en temps de confinement accélère la précarité des familles, interdisant l’accès de beaucoup à une alimentation équilibrée.”

Depuis la mise en place du confinement, la Banque Alimentaire a engagé un complet bouleversement de son mode de fonctionnement en mettant en place une fourniture exclusive de produits de première nécessité, en libre service, élargie à de nouveaux publics particulièrement fragiles, à la demande expresse de nombreuses collectivités publiques.

Pour cela, la Banque Alimentaire a puisé largement et sans compter dans les stocks qui devaient lui permettre de tenir jusqu’à la prochaine collecte nationale, en fin d’année. Ce sont ces stocks (denrées alimentaires et produits d’hygiène) qu’il est urgent de reconstituer pour assurer un fonctionnement normal au delà du confinement.

Sauf à pouvoir acheter ces denrées au moyen d’aides exceptionnelles, la BABG ne pourra donc plus remplir sa mission de manière satisfaisante sur le reste de l’année.

Un appel aux dons

Il vous reste 4 jours pour donner dans le cadre de la campagne de financement participatif sur le site Helloasso.com

Banques Alimentaires

Un guide à destination des entreprises de l’alimentation

Sur son site l’ANIA (Association nationale des industries alimentaires)et les Banques Alimentaires, associées dans le cadre du programme « Manger à sa faim », diffuse un « Guide du donateur – Covid19 »pour mieux aider les entreprises de l’alimentation dans leur démarche de don. Parce que la solidarité doit continuer à s’exprimer, cet outil pédagogique vise à guider pas à pas l’entreprise sur la plateforme ClickDon et à répondre aux besoins urgents des Banques Alimentaires.

La plateforme ClickDon, l’outil de mise en relation des Banques Alimentaires ClickDonest la plateforme unique qui permet aux entreprises agroalimentaires de donner des denrées encore distribuables en un seul clic. Les produits alimentaires à donner sont proposés sur ClickDon par l’entreprise et signalés à la Banque Alimentaire la plus proche !

Entraide Mérignac

Des groupes d’entraide sur Facebook comme à Mérignac et Floirac. Une aide citoyenne et numérique proche de chez vous

Depuis le début de la crise du coronavirus, les communes de la Gironde sont mobilisées pour trouver des solutions pratiques aux nombreuses difficultés rencontrées par les girondins mais aussi pour relayer des initiatives, pour permettre d'échanger des bons plans et diffuser les actions de solidarité individuelles et collectives.

Mérignac avec déjà plus de 2500 membres actifs

Vous pouvez donc “échanger avec d’autres Mérignacais sur le groupe "Entraide Mérignac Coronavirus" afin de trouver un réseau d’entraide. Ouvert aux Mérignacais, ce groupe vous permet de publier des demandes ou des offres d'aide ponctuelles. Par le biais de ce groupe, la Ville de Mérignac facilite la mise en relation des personnes mais n’intervient pas dans la définition des modalités et conditions d'entraide qui sont à fixer entre les habitants.

Entraide Floirac

Floirac et près de 300 membres actifs

La commune de Floirac propose elle aussi un groupe d’entraide

La Ville de Floirac a créé ce groupe afin qu’il puisse permettre un espace d’échange et d’entraide aux Floiracais.es face à la crise du Covid19.

Sur ces groupes d’entraide, vous pouvez obtenir des conseils, des aides logistiques pour faire vos courses, pour sortir de l’isolement mais attention à respecter les règles de la communauté. “Vos conversations sur ce groupe ont pour but de participer à l’entraide locale dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid19 Seront bannies du groupe toutes les personnes publiant des propos qui ne seront pas en cohérence avec la Charte de la Page Facebook de la ville de Floirac 33270

De façon générale, tout propos en infraction avec les lois en vigueur, et notamment à la réglementation applicable dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19.”