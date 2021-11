Bronchiolite : une pédiatre orléanaise alerte sur les gestes de prévention à adopter

L’hiver apporte son lot de virus avec des maladies dont nous n'avions pas entendu parler l’an dernier, la faute à l'omniprésence de l’épidémie de Covid-19. La grippe, la gastro mais aussi la bronchiolite. Dans les 13 régions de France, le seuil épidémique est dépassé pour le virus de la bronchiolite.

L'importance des gestes barrières

Santé Publique France constate une hausse quasi-constante des passages aux urgences pour cause de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans. Parmi les 3 247 enfants de moins de 2 ans vus aux urgences pour bronchiolite la semaine dernière en France, 9 sur 10 étaient âgés de moins de 1 an. Des chiffres toutefois en baisse de 22% par rapport aux semaines précédentes. A Orléans (Loiret), la pédiatre Fabienne Kochert rappelle l'importance des bons gestes à avoir pour éviter d'engorger les urgences. "Dans un premier temps, il faut que les familles respectent des mesures barrières vis-à-vis des plus fragiles. Ne pas hésiter à porter le masque si nous sommes malade et renforcer le lavage des mains." Santé Publique France indique que depuis le mois d'août 2021, les mesures barrières se sont relâchées, ce qui pourrait expliquer le retour en force de la gastro-entérite. Fabienne Kochert ajoute, "il faut aussi bien aérer les maisons".

Comment se transmet la bronchiolite ?

La bronchiolite est très contagieuse. Elle se transmet par la toux, les postillons et par un contact direct comme un contact manuel ou un bisou. La transmission peut également se faire indirectement avec des objets contaminés tels que le biberon ou les jouets. Pour éviter la transmission, la pédiatre apporte ses conseils. "Il faut éviter d'emmener les enfants de moins de deux ans dans les grandes surfaces, garder une distance avec les frères et sœurs qui rentrent de l'école."

Les symptômes

C'est souvent par un rhume puis une toux que commence la bronchiolite. Entrainant des difficultés respiratoires. Lorsque le bébé commence à être gêné pour respirer, à chaque respiration le ventre se soulève. Le bébé a parfois de la fièvre. La pédiatre Fabienne Kochert indique qu'"il faut commencer par bien laver le nez pour libérer les voies respiratoires et permettre au bébé de bien respirer et s'alimenter." Elle ajoute qu'il n'y a pas de vaccin contre ce virus.

Fabienne Kochert redoute un pic de la bronchiolite en décembre, c'est la tendance habituelle, avant une amélioration avec la fin de l'hiver. "L'hiver, c'est la période où les foyers sont plus confinés et où les habitations sont moins aérées."