La Cité Saint Loup à Brienon sur Armançon : un lieu multigénérationnel

Par France Bleu Auxerre

La Cité Saint-Loup à Brienon-sur-Armançon regroupe au sein d'un parc de 11 hectares un EPADH, une école et un centre de loisir. Malgré la crise sanitaire, les échanges et les activités entre les enfants et les personnages âgées ont été maintenus.