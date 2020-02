La conciergerie, une activité tendance qui se développe rapidement dans la métropole Bordelaise

La conciergerie est tendance, elle est au service des particuliers comme des entreprises, et prend des aspects différents selon les besoins de chacun. Par exemple il y a la conciergerie pour gérer votre quotidien à votre place et ou la conciergerie destinée pour la gestion des locations vacances.

Bordeaux, France

La plus connue sur la métropole bordelaise est sans doute la Conciergerie Solidaire basée rue St Rémi dans le quartier St Pierre, et pilotée depuis Darwin, rive droite de Bordeaux. Une conciergerie qui propose un accès aux services de conciergerie aux entreprises et à leurs collaborateurs, aux occupants des tiers-lieux ainsi qu’aux habitants des quartiers. La Conciergerie Solidaire accompagne aussi les personnes en réinsertion sociale, en utilisant son métier pour accompagner et mettre en situation, les personnes en recherche de travail. Cette Conciergerie existe depuis 2010, elle est devenue un réel modèle économique et se développe au delà du département de la Gironde.

Depuis d'autres structures se sont mises en place comme As a Groom, à Mérignac. Une conciergerie pour particuliers, pour les entreprises, et même une micro conciergerie. Le concept est de répondre à toute personne débordée, pour gérer le quotidien. Des exemples nombreux, cela va du service d'achats, d'entretien à la demande de livraison de petits colis. Pour les entreprises, il s'agit de faire gagner du temps à ses salariés, toujours dans le souci de réduire toute source de stress. C'est un assistant du quotidien qui parfois va jusqu'à trouver une solution de garde pour votre enfant ou votre grand parent.