La confection de masques avec l'association Ricochets

L'association Ricochets et la Ville de Périgueux lancent un nouvel appel au volontariat, un appel à la solidarité pour venir renforcer les rangs des bénévoles d'un atelier de préparation pour confectionner des kits de couture qui seront distribués aux couturières bénévoles pour la réalisation de masques grand public. Vous allez confectionner des masques barrière pour lutter contre la propagation du virus.

L’objectif ? Fabriquer plusieurs milliers de masques en tissu, qui seront ensuite distribués par la ville de Périgueux et les communes de la Communauté de Communes Isle, Vern et Salembre. Vous assemblez les masques depuis chez vous, en fonction du temps que vous pouvez y consacrer et de votre rythme. Une machine familiale suffit. L’association Ricochets vous fournira des kits complets prêts à assembler, correspondant aux masques AFNOR "à plis". Le kit est composé :

de tissu prédécoupé à partir de tissu de réemploi

4 morceaux de biais prédécoupés pour les liens

du fil

A titre indicatif, le temps de réalisation d’un masque est compris entre 10 et 30 minutes. Donc, si vous êtes couturier ou couturière amateur ou confirmé ?

Rejoignez cette aventure solidaire, locale et citoyenne ! Des permanences sont assurées sur des lieux de collecte à Périgueux, à la Filature de l’Isle, où vous serez accueillis pour recevoir les kits de masques à assembler et c’est toujours à la Filature de l’Isle que vous déposerez ensuite vos précieux masques assemblés. Une équipe de couturières référentes est à votre écoute permanente pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook dédié au projet, pour échanger avec les autres bénévoles et les référentes et pour partager vos réalisations. Plus d'infos sur la page Facebook de l'association Ricochets.

Planning et inscriptions : https://doodle.com/poll/4xmrhcrcqezvdyha

Pour tout renseignement, contactez le 09.72.48.11.88.

https://www.ricochets-asso.fr/presentation