La CPAM Béarn et Soule n'a qu'un seul mot d'ordre : Soignez-vous

La CPAM Béarn et Soule est à vos cotés sur l'antenne de France Bleu Béarn Bigorre. Aujourd'hui plus que jamais un seul message : se soigner est important et continuer ses traitements. La COVID 19 ne doit pas être un frein. Les établissements publics et privés mettent tout en œuvre pour ça.

La CPAM Béarn et Soule nous explique pourquoi il faut continuer à se soigner. Pendant ce 2eme confinement, il est possible mais surtout essentiel de se faire soigner sans attendre. Il ne faut pas hésiter à consulter son médecin traitant, à se rendre dans un laboratoire. Le dépistage est déterminant dans beaucoup de pathologie. Notre santé pourrait se détériorer très vite si on laisse trainer ce que l'on peut prendre pour un petit bobo. Les professionnels de santé nous accueillent dans des conditions sanitaires optimales.

Il n'y a pas que la COVID 19 ! Soignons-nous !

Coralie Laulhé est conseillère en accompagnement à la CPAM Béarn et Soule, elle nous parle d'un service plus que pratique le P.R.A.D.O comprenez, le programme de retour à domicile. Ce service a été initié pour anticiper nos besoins liés à notre retour à domicile après une hospitalisation pour faciliter la coordination des différents intervenants ( infirmière, masseur-kinésithérapeute par exemple) dans notre foyer. Le retour est la maison est extrêmement bénéfique pour une guérison plus rapide et une prise en charge sur mesure. Les cas sont très différents : après un accouchement, une maladie chronique ou une intervention chirurgicale… Si vous devez rentrer dans un établissement public l'hôpital ou privé une clinique, pensez au programme P.R.A.DO vous pouvez en parler à votre médecin traitant ou à l'établissement qui va vous prendre en charge. Pour retrouver nos 2 conseillers Benoit Trevisi et Coralie Laulhé de la CPAM on écoute là !