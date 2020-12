La CPAM propose une complémentaire santé solidaire.

Petits conseils pour passer l’hiver : le froid, le manque de lumière et la situation difficile nous influencent directement ! alors préparons – nous à lutter contre certaines manifestations de cette saison sur notre organisme.IL nous faut une alimentation équilibrée et prendre des vitamines dans les fruits par exemple les agrumes qui contiennent beaucoup de Vitamine C. Il est plutôt conseillé de les manger que de les presser. N'hésitez pas à manger des légumineuses ,vive les lentilles blondes ,vertes ou corail par exemple. Les légumes sont aussi nos amis plutôt cuits à la vapeur et all dente. Même si il fait froid dehors il est conseillé d'aérer la maison, l'air est souvent plus pollué dedans que dehors, avec la Covid ça fait une 2eme bonne raison de le faire. Pour les personnes fragiles attention aux grands froids et bien entendu il faut se couvrir.

Avoir une couverture santé quand on a peu de moyens

Complémentaire Santé Solidaire : comment avoir une bonne mutuelle lorsque l’on a peu de moyens financiers ? Et surtout comment profiter de prestation de qualité. La complémentaire santé solidaire bénéficie à l'ensemble des membres du foyer, ce qui comprend : L'assuré, son conjoint, concubin ou de partenaire de PACS. Les personnes à charge âgées de moins de 25 ans (même étudiantes).Vous avez droit à la complémentaire solidaire : si vous bénéficiez de la prise en charge de vos frais de santé par l'Assurance Maladie en raison de votre activité professionnelle ou de votre résidence stable et régulière en France et si vos ressources sont inférieures à un montant qui dépend de la composition de votre foyer. Vous pouvez faire une simulation ou prendre rendez-vous au 3646. Pour écouter l'émission c'est ici.