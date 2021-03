La démarche écolo de la ferme du Hitton dans le Gers, candidat Occitan pour la ferme préférée des Français

Cette exploitation atypique lancée il y a une dizaine d'années par Manu et Cécile Guichard propose des produits cosmétiques fabriqués à partir de lait d'ânesse et des huiles essentielles bio élaborées avec des plantes aromatiques cultivées sur les terres de la ferme.

Manu et Cécile Guichard ont été stupéfaits quand ils ont appris qu'ils étaient sélectionnés pour concourir à l'émission de France 3 "la ferme préférée des Français", diffusée ce mercredi 3 mars. "On est fiers de représenter notre région, l'Occitanie, et le département du Gers aussi", assure Manu, une fois remis de cette belle surprise. Il faut dire que ce couple de globetrotters s'est installé dans le Gers il y a une dizaine d'années seulement, après avoir vécu notamment en Nouvelle-Calédonie.

La ferme du Hitton a été lancée au début des années 2010, et les premiers savons commercialisés autour de 2015. Et cela ne fait qu'une poignée d'années que Cécile et Manu ont abandonné leurs emplois respectifs, dans les cosmétiques et dans l'enseignement, pour vivre de leurs nouveau projet, qu'ils ont élaboré et développé patiemment. La base de l'exploitation, c'est un élevage d'ânes, une race locale, que nous présente Cécile Guichard.

Les ânes des Pyrénées, une espèce locale et attachante. Copier

L'élevage se compose d'une trentaine d'animaux, des femelles et leurs petits. © Radio France - A.W.

Élever des ânes, c'est une démarche rare et particulière, puisque les jeunes individus doivent être éduqués par un professionnel, pour ne pas être trop agressifs. Copier

Pas facile de les canaliser quelques secondes pour prendre la pause avec leurs éleveurs ! © Radio France - A.W.

Cécile Guichard : "On dit que l'âne est têtu, il a beaucoup de personnalité. C'est vrai que si on prend un jeune âne, qu'on ne sait pas l'éduquer et qu'on ne l'éduque pas, il va un peu prendre les devants sur vous, il va essayer de vous dominer, et du coup vous risquez d'avoir des problèmes plus tard avec un animal qui peut essayer de vous provoquer, d'être parfois un peu dangereux."

Ces boules de poils mignonnes comme des peluches géantes n'ont pas l'air bien méchantes, et ne le sont pas quand elles sont éduquées. Même si elles aiment goûter les vêtements et le sac du reporter... © Radio France - A.W.

Outre l'élevage des ânes, dont le lait est utilisé pour faire des cosmétiques, la ferme du Hitton cultive des herbes aromatiques, en bio, qui sont distillées par Manu Guichard pour obtenir des huiles essentielles et des eaux florales.

Visite de la partie distillerie. Copier

Manu pose devant son alambic. © Radio France - A.W.

La ferme du Hitton propose toute une gamme de produits cosmétiques, élaborés par Cécile, qui travaillait déjà dans ce secteur avant de se lancer avec Manu dans l'élevage et la production. L'intérêt du lait d'ânesse, qui est la base des savons, shampooings, crèmes, baumes, et autre laits corporels, ce sont ses propriétés hydratantes.

Cécile nous décrit ses cosmétiques et leur bienfaits, après une rapide présentation du seul produit comestible de l'exploitation, une pâte à tartiner à base de lait d'ânesse. Copier

Une partie de l'espace de vente de la ferme. © Radio France - A.W.

Cécile Guichard : "Le lait d'ânesse est hydratant, apaisant, nourrissant, et ce sont des savons qui ont la particularité d'être surgras."

Quelques-uns des savons de la ferme du Hitton. © Radio France - A.W.