La déprime saisonnière n'est pas une fatalité

C'est en 1984 que le docteur Normann Rosenthal, psychiatre sud africain démontre le lien entre lumière et dépression. Une découverte indissociable ensuite de l'invention de la luminothérapie. La déprime saisonnière est donc due à la fabrique de la mélatonine, qui est une hormone, l'hormone du sommeil. Lorsque les jours raccourcissent, la mélatonine se fabrique et devient un peu plus active. Elle née lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière.

Il est donc important de dormir la nuit, pour lui permettre de bien fonctionner. Durant cette période moins lumineuse, on se sent davanatge fatigué ; on a sommeil plus vite. En résumé on est un peu perturbé ; et puis, le côté psychologique n'est pas à négliger.

A l'entrée dans l'hiver on est à l'image de la nature : moins flamboyant.

Dans le sud-est : épargnés par la déprime saisonnière ?

On pourrait penser qu'effectivement le fait d'être dans cette belle région ensoleillée nous permet d'éviter la déprime saisonnière. Hé bien non ! Figurez-vous que le contraste est plus grand que dans un pays dans lequel il y aurait moins de lumière et serait plus habitué aux journées grises. Soyons donc attentifs au premiers signes annonciateurs d'une déprime saisonnière.

Quand s'inquiéter ? Lorsque l'état de fatigue intense, de moral en berne dure plus d'une semaine. On peut avoir l'envie de manger gras, sucré etc .... On se sent fatigué dès le réveil, on manque d'entrain et d'envie pour faire des choses ...

Il faut se buger, sortir, s'aérer l'esprit, marcher (même sous la pluie!) ; ne pas hésiter à voir un hypnothérapeuthe, un psy, ou faire du yoga.

Prendre chaque moment positif qui s'annonce.

Développez des petites pensées positives : comme prévoir ce que vous allez faire le temps d'une jurnée avec votre famille, lors des fêtes de fin d'année. Il faut se trouver des centres d'intérêt.

Fabriquer du plaisir et donc des hormones du plaisir. Ensuite cela devient une roue merveilleuse, une fabrication merveilleuse d'hormones positives qui vont évidemment complètement rentrer en lutte avec la roue infernale des hormones négatives.

Se poser avec un livre (positif!), écouter de la musique c'est bon pour le moral ! Et à ce sujet -c 'est prouvé scientifiquement- Don't Stop Me now du groupe Queen est LA chanson qui rend le plus heureux. elle intégre en effet les trois ingrédients musicaux du bonheur, à savoir des paroles positives, un tempo de 150 battements par minute et des notes en tonalité majeure à mettre en boucle et à mettre de ce pas dans votre playlist.